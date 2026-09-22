Ціни на АЗС завмерли після стрибка. Скільки коштує бензин, дизель та газ 22 вересня

Головні тенденції ринку

Вчорашній зліт у мережі SOCAR: Напередодні преміальна мережа суттєво підняла планку - бензин NANO 100 та дизель NANO Extro зросли до 104 грн, ДП NANO - до 103 грн, а NANO 95 і А-95 піднялися до 97,90 грн та 94,90 грн відповідно. Сьогодні ці показники залишаються незмінними.

Вчорашнє зростання в "Укрнафті": Мережа підняла вартість базових марок (А-95 і А-92 додали по 1 гривні - до 88,90 грн та 86,90 грн, бензин 95 (Energy) зріс до 91,90 грн).

Стабільність на WOG та ОККО: Мережі утримують рівень попередніх днів (зокрема, дизель на WOG після коливань закріпився на позначці 99,90 грн, а ОККО тримає базові показники без змін).

Фото: ціни на АЗС 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Скільки коштує заправити повний бак (50 літрів)

"Укрнафта" (А-95 по 88,90 грн / ДП по 97,90 грн):

Бензин А-95: 4 445 грн

Дизель: 4 895 грн

ОККО / WOG (А-95 Євро по 92,90 грн / ДП по 99,90 грн):

Бензин А-95 Євро: 4 645 грн

Дизель: 4 995 грн

SOCAR (А-95 по 94,90 грн / ДП NANO по 103 грн):

Бензин А-95: 4 745 грн

Дизель: 5 150 грн

Таким чином різниця між найдорожчим та найдешевшим бензином на повному баку становить 300 гривень, а на дизелі - 255 грн.

Деталізація цін на АЗС 22 вересня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100:104 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 104 грн

ДП NANO: 103 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"