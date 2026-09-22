Ціни на АЗС завмерли після стрибка. Скільки коштує бензин, дизель та газ 22 вересня

Станом на вівторок, 22 вересня, після вчорашнього помітного здорожчання ситуація на українських АЗС стабілізувалася. Нові цінники, які мережі виставили напередодні, тримаються на поточному рівні.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Вчорашній зліт у мережі SOCAR: Напередодні преміальна мережа суттєво підняла планку - бензин NANO 100 та дизель NANO Extro зросли до 104 грн, ДП NANO - до 103 грн, а NANO 95 і А-95 піднялися до 97,90 грн та 94,90 грн відповідно. Сьогодні ці показники залишаються незмінними.
Вчорашнє зростання в "Укрнафті": Мережа підняла вартість базових марок (А-95 і А-92 додали по 1 гривні - до 88,90 грн та 86,90 грн, бензин 95 (Energy) зріс до 91,90 грн).
Стабільність на WOG та ОККО: Мережі утримують рівень попередніх днів (зокрема, дизель на WOG після коливань закріпився на позначці 99,90 грн, а ОККО тримає базові показники без змін).
Фото: ціни на АЗС 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)
"Укрнафта" (А-95 по 88,90 грн / ДП по 97,90 грн):
ОККО / WOG (А-95 Євро по 92,90 грн / ДП по 99,90 грн):
SOCAR (А-95 по 94,90 грн / ДП NANO по 103 грн):
Таким чином різниця між найдорожчим та найдешевшим бензином на повному баку становить 300 гривень, а на дизелі - 255 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"