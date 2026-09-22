Цены на АЗС замерли после прыжка. Сколько стоит бензин, дизель и газ 22 сентября

По состоянию на вторник, 22 сентября, после вчерашнего заметного подорожания ситуация на украинских АЗС стабилизировалась. Новые ценники, которые выставили сети накануне, держатся на текущем уровне.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Вчерашний взлет в сети SOCAR: Накануне премиальная сеть существенно подняла планку - бензин NANO 100 и дизель NANO Extro выросли до 104 грн, ДТ NANO - до 103 грн, а NANO 95 и А-95 поднялись до 97,90 грн и 94,90 грн. Сегодня эти показатели остаются прежними.
Вчерашний рост в "Укрнафте": Сеть подняла стоимость базовых марок (А-95 и А-92 прибавили по 1 гривне - до 88,90 грн и 86,90 грн, бензин 95 (Energy) вырос до 91,90 грн).
Стабильность WOG и ОККО: Сети удерживают уровень предыдущих дней (в частности, дизель на WOG после колебаний закрепился на отметке 99,90 грн, а ОККО держит базовые показатели без изменений).
Фото: цены на АЗС 22 сентября (инфографика РБК-Украина)
"Укрнафта" (А-95 по 88,90 грн/ДТ по 97,90 грн):
ОККО/WOG (А-95 Евро по 92,90 грн/ДТ по 99,90 грн):
SOCAR (А-95 по 94,90 грн/ДТ NANO по 103 грн):
Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешевым бензином на полном баке составляет 300 гривен, а на дизеле - 255 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"