Цены на АЗС замерли после прыжка. Сколько стоит бензин, дизель и газ 22 сентября

Главные тенденции рынка

Вчерашний взлет в сети SOCAR: Накануне премиальная сеть существенно подняла планку - бензин NANO 100 и дизель NANO Extro выросли до 104 грн, ДТ NANO - до 103 грн, а NANO 95 и А-95 поднялись до 97,90 грн и 94,90 грн. Сегодня эти показатели остаются прежними.

Вчерашний рост в "Укрнафте": Сеть подняла стоимость базовых марок (А-95 и А-92 прибавили по 1 гривне - до 88,90 грн и 86,90 грн, бензин 95 (Energy) вырос до 91,90 грн).

Стабильность WOG и ОККО: Сети удерживают уровень предыдущих дней (в частности, дизель на WOG после колебаний закрепился на отметке 99,90 грн, а ОККО держит базовые показатели без изменений).

Фото: цены на АЗС 22 сентября (инфографика РБК-Украина)

Сколько стоит заправить полный бак (50 литров)

"Укрнафта" (А-95 по 88,90 грн/ДТ по 97,90 грн):

Бензин А-95: 4 445 грн

Дизель: 4 895 грн

ОККО/WOG (А-95 Евро по 92,90 грн/ДТ по 99,90 грн):

Бензин А-95 Евро: 4 645 грн

Дизель: 4 995 грн

SOCAR (А-95 по 94,90 грн/ДТ NANO по 103 грн):

Бензин А-95: 4 745 грн

Дизель: 5 150 грн

Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешевым бензином на полном баке составляет 300 гривен, а на дизеле - 255 грн.

Детализация цен на АЗС 22 сентября, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 99,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 99,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 99,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100:104 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104 грн

ДТ NANO: 103 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"