Ціни на АЗС йдуть вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 28 жовтня

У середу, 28 жовтня, на АЗС зафіксовано чергове коригування вартості пального.Головним трендом дня стало масове подорожчання скрапленого газу та дизельного пального в операторів великого та середнього чека, тоді як цінники на бензин залишаються переважно стабільними.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Автогаз: Подорожчання на 1,00 грн/л зафіксовано одразу в чотирьох великих мережах - WOG (до 58,90 грн/л), SOCAR (до 57,50 грн/л), "Укрнафта" (до 54,90 грн/л) та UPG (до 55,90 грн/л). У мережі OKKO ціна залишилася на рівні 57,50 грн/л.
Дизельне пальне: Мережа "Укрнафта" підняла вартість обох марок дизелю на 1,00 грн/л (ДП Energy - до 104,90 грн/л, стандартне ДП - до 102,90 грн/л). В інших операторів дизель утримується на попередніх позначках: від 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.
Бензини: Ціни на бензини А-95, А-92 та преміальні 100-ї марки залишаються стабільними у всіх мережах.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG