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Ціни на АЗС йдуть вгору: скільки коштує бензин, дизель та газ 28 жовтня

06:52 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: ціни на АЗС зросли 28 жовтня (Getty Images)

У середу, 28 жовтня, на АЗС зафіксовано чергове коригування вартості пального.Головним трендом дня стало масове подорожчання скрапленого газу та дизельного пального в операторів великого та середнього чека, тоді як цінники на бензин залишаються переважно стабільними.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Автогаз: Подорожчання на 1,00 грн/л зафіксовано одразу в чотирьох великих мережах - WOG (до 58,90 грн/л), SOCAR (до 57,50 грн/л), "Укрнафта" (до 54,90 грн/л) та UPG (до 55,90 грн/л). У мережі OKKO ціна залишилася на рівні 57,50 грн/л.

Дизельне пальне: Мережа "Укрнафта" підняла вартість обох марок дизелю на 1,00 грн/л (ДП Energy - до 104,90 грн/л, стандартне ДП - до 102,90 грн/л). В інших операторів дизель утримується на попередніх позначках: від 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.

Бензини: Ціни на бензини А-95, А-92 та преміальні 100-ї марки залишаються стабільними у всіх мережах.

Фото: ціни на АЗС 28 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 28 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 57,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 58,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн
  • ДП NANO: 108,00 грн
  • Газ: 57,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 104,90 грн (+1 грн)
  • ДП: 102,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 54,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 55,90 грн (+1 грн)
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Ціни на бензин