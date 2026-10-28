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Цены на АЗС идут вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 октября

06:52 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС выросли 28 октября (Getty Images)

В среду, 28 октября, на АЗС зафиксирована очередная корректировка стоимости топлива. Главным трендом дня стало массовое подорожание сжиженного газа и дизельного топлива у операторов большого и среднего чека, тогда как ценники на бензин остаются преимущественно стабильными.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Автогаз: Подорожание на 1,00 грн/л зафиксировано сразу в четырех крупных сетях - WOG (до 58,90 грн/л), SOCAR (до 57,50 грн/л), "Укрнафта" (до 54,90 грн/л) и UPG (до 55,90 грн/л). В сети OKKO цена осталась на уровне 57,50 грн/л.

Дизельное топливо: Сеть "Укрнафта" подняла стоимость обеих марок дизеля на 1,00 грн/л (ДТ Energy - до 104,90 грн/л, стандартное ДТ - до 102,90 грн/л). У других операторов дизель содержится на предыдущих отметках: от 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л за премиальные марки SOCAR.

Бензины: Цены на бензины А-95, А-92 и премиальные 100-й марки остаются стабильными во всех сетях.

Фото: цены на АЗС 28 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 28 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 57,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 58,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 57,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 104,90 грн (+1 грн)
  • ДТ: 102,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 54,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 55,90 грн (+1 грн)
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