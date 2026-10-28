Цены на АЗС идут вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 октября

В среду, 28 октября, на АЗС зафиксирована очередная корректировка стоимости топлива. Главным трендом дня стало массовое подорожание сжиженного газа и дизельного топлива у операторов большого и среднего чека, тогда как ценники на бензин остаются преимущественно стабильными.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Автогаз: Подорожание на 1,00 грн/л зафиксировано сразу в четырех крупных сетях - WOG (до 58,90 грн/л), SOCAR (до 57,50 грн/л), "Укрнафта" (до 54,90 грн/л) и UPG (до 55,90 грн/л). В сети OKKO цена осталась на уровне 57,50 грн/л.
Дизельное топливо: Сеть "Укрнафта" подняла стоимость обеих марок дизеля на 1,00 грн/л (ДТ Energy - до 104,90 грн/л, стандартное ДТ - до 102,90 грн/л). У других операторов дизель содержится на предыдущих отметках: от 102,90 грн/л на UPG до 111,00 грн/л за премиальные марки SOCAR.
Бензины: Цены на бензины А-95, А-92 и премиальные 100-й марки остаются стабильными во всех сетях.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG