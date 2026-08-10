Ціни на АЗС: скільки коштують бензин, дизель і автогаз 10 серпня
В Україні ціни на пальне на початку тижня залишаються стабільними, однак різниця у вартості між мережами АЗС досі є суттєвою. Залежно від заправки, водії можуть переплачувати понад 5 гривень на літрі бензину чи дизелю, а різниця в цінниках на автогаз сягає майже 2 гривень.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз на АЗС станом на понеділок, 10 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Бензин: Ціни без змін. Базовий А-95 найдешевший в "Укрнафті" (79,90 грн/л), найдорожчий - на SOCAR (85,40 грн/л).
- Дизель: Вартість стабільна. Мінімальна ціна на "Укрнафті" (89,90 грн/л), максимум - на SOCAR (95,90 грн/л).
- Автогаз: Утримує попередній рівень. Найдешевший на "Укрнафті" (42,90 грн/л), найдорожчий - на WOG (44,50 грн/л).
Що відбувається з цінами на АЗС
Бензин А-95: Найнижчу ціну на базовий А-95 пропонує мережа "Укрнафта" - 79,90 грн/л. На АЗС OKKO та WOG за літр 95-го доведеться віддати 82,90 грн і 83,50 грн відповідно. Найдорожче пальне цієї марки продають на SOCAR - 85,40 грн/л.
Дизельне пальне: Мінімальний цінник утримує "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На WOG та OKKO дизель коштує 93,80 грн/л і 93,90 грн/л відповідно. Найвища ціна фіксується на SOCAR - 95,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 10 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Автогаз: Найдешевше заправитися можна на "Укрнафті" - 42,90 грн/л. На OKKO та SOCAR газ коштує по 43,90 грн/л, а найвищий цінник встановила мережа WOG - 44,50 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 10 серпня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Євро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Євро: 83,50 грн
- ДП Mustang: 96,80 грн
- ДП Євро-5: 93,80 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДП NANO Extro: 98,90 грн
- ДП NANO: 95,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн