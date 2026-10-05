Ціни на АЗС 5 жовтня: скільки коштує бензин та дизель сьогодні

Цінники на АЗС тримаються незмінними з минулого тижня. Станом на ранок 5 жовтня вартість дизеля на заправках коливається від 97,90 до 104 грн, а бензину - від 86,90 до 104 грн.
Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Найдорожче ДП: преміальний дизель обійдеться у 104 грн за літр на SOCAR, трохи дешевше на ОККО та WOG - 102,90 грн.
Найдешевше ДП: UPG та "Укрнафта" тримають ціни на преміальний дизель на рівні 99,90 грн.
Найдорожчий бензин: SOCAR тримає вартість преміального бензину найвище - 104 грн за літр, а на ОККО та WOG - 102,90 грн. Втім, бензин 95-ї марки у мережах коштує нижче 100 грн (92,90-97,90 грн).
Найдешевший бензин: на "Укрнафті" та UPG ціни на 95-й бензин наразі найнижчі - 88,90-91,90 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG