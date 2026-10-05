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Ціни на АЗС 5 жовтня: скільки коштує бензин та дизель сьогодні

07:35 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: які ціни на АЗС 5 жовтня (Getty Images)

Цінники на АЗС тримаються незмінними з минулого тижня. Станом на ранок 5 жовтня вартість дизеля на заправках коливається від 97,90 до 104 грн, а бензину - від 86,90 до 104 грн.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС сьогодні

Найдорожче ДП: преміальний дизель обійдеться у 104 грн за літр на SOCAR, трохи дешевше на ОККО та WOG - 102,90 грн.

Найдешевше ДП: UPG та "Укрнафта" тримають ціни на преміальний дизель на рівні 99,90 грн.

Найдорожчий бензин: SOCAR тримає вартість преміального бензину найвище - 104 грн за літр, а на ОККО та WOG - 102,90 грн. Втім, бензин 95-ї марки у мережах коштує нижче 100 грн (92,90-97,90 грн).

Найдешевший бензин: на "Укрнафті" та UPG ціни на 95-й бензин наразі найнижчі - 88,90-91,90 грн.

Фото: ціни на АЗС 5 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 5 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 43,90 грн
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