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Цены на АЗС 5 октября: сколько стоит бензин и дизель сегодня

07:35 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: какие цены на АЗС 5 октября (Getty Images)

Ценники на АЗС держатся неизменными с прошлой недели. На утро 5 октября стоимость дизеля на заправках колеблется от 97,90 до 104 грн, а бензина - от 86,90 до 104 грн.

Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС сегодня

Самое дорогое ДТ: премиальный дизель обойдется в 104 грн за литр на SOCAR, чуть дешевле на ОККО и WOG - 102,90 грн.

Самое дешевое ДТ: UPG и "Укрнафта" держат цены на премиальный дизель на уровне 99,90 грн.

Самый дорогой бензин: SOCAR держит стоимость премиального бензина самой высокой - 104 грн за литр, а на ОККО и WOG - 102,90 грн. Впрочем, бензин 95 марки в сетях стоит ниже 100 грн (92,90-97,90 грн).

Самый дешевый бензин: на "Укрнафте" и UPG цены на 95-й бензин сейчас самые низкие - 88,90-91,90 грн.

Фото: цены на АЗС 5 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 5 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 43,90 грн
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