Цены на АЗС 5 октября: сколько стоит бензин и дизель сегодня

Ценники на АЗС держатся неизменными с прошлой недели. На утро 5 октября стоимость дизеля на заправках колеблется от 97,90 до 104 грн, а бензина - от 86,90 до 104 грн.
Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Самое дорогое ДТ: премиальный дизель обойдется в 104 грн за литр на SOCAR, чуть дешевле на ОККО и WOG - 102,90 грн.
Самое дешевое ДТ: UPG и "Укрнафта" держат цены на премиальный дизель на уровне 99,90 грн.
Самый дорогой бензин: SOCAR держит стоимость премиального бензина самой высокой - 104 грн за литр, а на ОККО и WOG - 102,90 грн. Впрочем, бензин 95 марки в сетях стоит ниже 100 грн (92,90-97,90 грн).
Самый дешевый бензин: на "Укрнафте" и UPG цены на 95-й бензин сейчас самые низкие - 88,90-91,90 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG