Цены на АЗС 5 октября: сколько стоит бензин и дизель сегодня

Ситуация на АЗС сегодня

Самое дорогое ДТ: премиальный дизель обойдется в 104 грн за литр на SOCAR, чуть дешевле на ОККО и WOG - 102,90 грн.

Самое дешевое ДТ: UPG и "Укрнафта" держат цены на премиальный дизель на уровне 99,90 грн.

Самый дорогой бензин: SOCAR держит стоимость премиального бензина самой высокой - 104 грн за литр, а на ОККО и WOG - 102,90 грн. Впрочем, бензин 95 марки в сетях стоит ниже 100 грн (92,90-97,90 грн).

Самый дешевый бензин: на "Укрнафте" и UPG цены на 95-й бензин сейчас самые низкие - 88,90-91,90 грн.

Фото: цены на АЗС 5 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 5 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 42,90 грн

UPG