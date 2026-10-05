ua en ru
Пн, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на АЗС 5 жовтня: скільки коштує бензин та дизель сьогодні

07:35 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 5 жовтня: скільки коштує бензин та дизель сьогодні Фото: які ціни на АЗС 5 жовтня (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Цінники на АЗС тримаються незмінними з минулого тижня. Станом на ранок 5 жовтня вартість дизеля на заправках коливається від 97,90 до 104 грн, а бензину - від 86,90 до 104 грн.

Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на АЗС сьогодні

Найдорожче ДП: преміальний дизель обійдеться у 104 грн за літр на SOCAR, трохи дешевше на ОККО та WOG - 102,90 грн.

Найдешевше ДП: UPG та "Укрнафта" тримають ціни на преміальний дизель на рівні 99,90 грн.

Найдорожчий бензин: SOCAR тримає вартість преміального бензину найвище - 104 грн за літр, а на ОККО та WOG - 102,90 грн. Втім, бензин 95-ї марки у мережах коштує нижче 100 грн (92,90-97,90 грн).

Найдешевший бензин: на "Укрнафті" та UPG ціни на 95-й бензин наразі найнижчі - 88,90-91,90 грн.

Ціни на АЗС 5 жовтня: скільки коштує бензин та дизель сьогодні
Фото: ціни на АЗС 5 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 5 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

Читайте також: Валютний ринок у стані ''тонкої рівноваги'': банкір дав прогноз курсу на тиждень

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на бензин
Новини
Росія раніше почала бити по енергетиці України: в ISW назвали причину
Росія раніше почала бити по енергетиці України: в ISW назвали причину
Аналітика
Будьте обережні, коли ви говорите про історію: інтерв'ю з послом Польщі Лукасєвічем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Будьте обережні, коли ви говорите про історію: інтерв'ю з послом Польщі Лукасєвічем