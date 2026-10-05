Ціни на АЗС 5 жовтня: скільки коштує бензин та дизель сьогодні
Цінники на АЗС тримаються незмінними з минулого тижня. Станом на ранок 5 жовтня вартість дизеля на заправках коливається від 97,90 до 104 грн, а бензину - від 86,90 до 104 грн.
Скільки коштує бензин та дизель на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на АЗС сьогодні
Найдорожче ДП: преміальний дизель обійдеться у 104 грн за літр на SOCAR, трохи дешевше на ОККО та WOG - 102,90 грн.
Найдешевше ДП: UPG та "Укрнафта" тримають ціни на преміальний дизель на рівні 99,90 грн.
Найдорожчий бензин: SOCAR тримає вартість преміального бензину найвище - 104 грн за літр, а на ОККО та WOG - 102,90 грн. Втім, бензин 95-ї марки у мережах коштує нижче 100 грн (92,90-97,90 грн).
Найдешевший бензин: на "Укрнафті" та UPG ціни на 95-й бензин наразі найнижчі - 88,90-91,90 грн.
Деталізація цін на АЗС 5 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 102,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 99,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 43,90 грн