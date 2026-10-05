Цены на АЗС 5 октября: сколько стоит бензин и дизель сегодня
Ценники на АЗС держатся неизменными с прошлой недели. На утро 5 октября стоимость дизеля на заправках колеблется от 97,90 до 104 грн, а бензина - от 86,90 до 104 грн.
Сколько стоит бензин и дизель на популярных АЗС – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на АЗС сегодня
Самое дорогое ДТ: премиальный дизель обойдется в 104 грн за литр на SOCAR, чуть дешевле на ОККО и WOG - 102,90 грн.
Самое дешевое ДТ: UPG и "Укрнафта" держат цены на премиальный дизель на уровне 99,90 грн.
Самый дорогой бензин: SOCAR держит стоимость премиального бензина самой высокой - 104 грн за литр, а на ОККО и WOG - 102,90 грн. Впрочем, бензин 95 марки в сетях стоит ниже 100 грн (92,90-97,90 грн).
Самый дешевый бензин: на "Укрнафте" и UPG цены на 95-й бензин сейчас самые низкие - 88,90-91,90 грн.
Детализация цен на АЗС 5 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 43,90 грн