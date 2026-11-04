Ціни на АЗС 4 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

У середу, 4 листопада, роздрібні ціни на пальне в Україні залишаються на високих позначках. Автогаз продовжив зростання у мережі "Укрнафта", а вартість дизельного пального на АЗС стабільно утримується вище позначки у 100 гривень за літр.
Скільки коштує пальне сьогодні на популярних АЗС - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Черговий стрибок автогазу: Мережа "Укрнафта" підняла вартість скрапленого газу на 1,00 грн/л - до 57,90 грн/л. На більшості великих АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) ціна автогазу утримується на межі психологічної позначки в 59,90 грн/л.
Високі ціни на дизель: Стандартне дизельне пальне у мережах коливається від 102,90 грн/л (UPG) до 108,00 грн/л (SOCAR). Преміальні марки ДП сягають 105,90 - 111,00 грн/л.
Бензиновий сегмент: Ціна на стандартний бензин А-95 залишається в діапазоні 88,90-95,90 грн/л. Преміальне пальне коштує від 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG