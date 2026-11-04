Цены на АЗС 4 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

Очередной скачок автогаза: Сеть "Укрнафта" подняла стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/л - до 57,90 грн/л. На большинстве крупных АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) цена автогаза удерживается на грани психологической отметки в 59,90 грн/л.

Высокие цены на дизель: Стандартное дизельное топливо в сетях составляет от 102,90 грн/л (UPG) до 108,00 грн/л (SOCAR). Премиальные марки ДТ достигают 105,90 - 111,00 грн/л.

Бензиновый сегмент: Цена на стандартный бензин А-95 остается в диапазоне 88,90-95,90 грн/л. Премиальное топливо стоит от 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.

Фото: цены на АЗС 4 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 4 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 111,00 грн

ДТ NANO: 108,00 грн

Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 105,90 грн

ДТ: 103,90 грн

Газ: 57,90 грн (+1 грн)

UPG