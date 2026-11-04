Цены на АЗС 4 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В среду 4 ноября розничные цены на топливо в Украине остаются на высоких отметках. Автогаз продолжил рост в сети "Укрнафта", а стоимость дизельного топлива на АЗС стабильно удерживается выше отметки в 100 гривен за литр.
Сколько стоит топливо сегодня на популярных АЗС - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Очередной скачок автогаза: Сеть "Укрнафта" подняла стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/л - до 57,90 грн/л. На большинстве крупных АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) цена автогаза удерживается на грани психологической отметки в 59,90 грн/л.
Высокие цены на дизель: Стандартное дизельное топливо в сетях составляет от 102,90 грн/л (UPG) до 108,00 грн/л (SOCAR). Премиальные марки ДТ достигают 105,90 - 111,00 грн/л.
Бензиновый сегмент: Цена на стандартный бензин А-95 остается в диапазоне 88,90-95,90 грн/л. Премиальное топливо стоит от 100,90 грн/л до 105,00 грн/л.
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"
UPG