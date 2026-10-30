Ціни на АЗС 30 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

У п'ятницю, 30 жовтня, наАЗС продовжилося локальне коригування вартості газу. Великі мережі WOG та SOCAR підвищили цінники. Водночас ціни на всі види бензину та дизельного пального залишаються стабільними.
Скільки коштує пальне сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Автогаз: Мережі WOG та SOCAR підняли вартість газу на 1,00 грн/л - до 59,90 грн/л та 59,50 грн/л відповідно. Таким чином, у WOG ціна зрівнялася з ОККО (59,90 грн/л). У мережах "Укрнафта" (55,90 грн/л) та UPG (56,90 грн/л) цінники на автогаз залишилися без змін.
Дизельне пальне: Вартість дизелю утримується на попередніх позначках у всіх операторів - від 102,90 грн/л на UPG та "Укрнафті" до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.
Бензини: Ціни на А-92, А-95 та преміальні марки залишаються без змін.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG