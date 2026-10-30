Ціни на АЗС 30 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

Ситуація на ринку

Автогаз: Мережі WOG та SOCAR підняли вартість газу на 1,00 грн/л - до 59,90 грн/л та 59,50 грн/л відповідно. Таким чином, у WOG ціна зрівнялася з ОККО (59,90 грн/л). У мережах "Укрнафта" (55,90 грн/л) та UPG (56,90 грн/л) цінники на автогаз залишилися без змін.

Дизельне пальне: Вартість дизелю утримується на попередніх позначках у всіх операторів - від 102,90 грн/л на UPG та "Укрнафті" до 111,00 грн/л за преміальні марки на SOCAR.

Бензини: Ціни на А-92, А-95 та преміальні марки залишаються без змін.

Фото: ціни на АЗС 30 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 30 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн

ДП Євро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДП NANO Extro: 111,00 грн

ДП NANO: 108,00 грн

Газ: 59,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 104,90 грн

ДП: 102,90 грн

Газ: 55,90 грн

UPG