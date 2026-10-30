Цены на АЗС 30 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

Автогаз: Сети WOG и SOCAR подняли стоимость газа на 1,00 грн/л – до 59,90 грн/л и 59,50 грн/л соответственно. Таким образом, в WOG цена сравнялась с ОККО (59,90 грн/л). В сетях "Укрнафта" (55,90 грн/л) и UPG (56,90 грн/л) ценники на автогаз остались без изменений.

Дизельное топливо: Стоимость дизеля удерживается на предыдущих отметках у всех операторов - от 102,90 грн/л на UPG и "Укрнафте" до 111,00 грн/л за премиальные марки на SOCAR.

Бензины: Цены на А-92, А-95 и премиальные марки остаются без изменений.

Фото: цены на АЗС 30 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 30 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 111,00 грн

ДТ NANO: 108,00 грн

Газ: 59,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 104,90 грн

ДТ: 102,90 грн

Газ: 55,90 грн

UPG