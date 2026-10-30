Цены на АЗС 30 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В пятницу, 30 октября, на АЗС продолжилась локальная корректировка стоимости газа. Крупные сети WOG и SOCAR повысили ценники. В то же время, цены на все виды бензина и дизельного топлива остаются стабильными.
Сколько стоит топливо сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Автогаз: Сети WOG и SOCAR подняли стоимость газа на 1,00 грн/л – до 59,90 грн/л и 59,50 грн/л соответственно. Таким образом, в WOG цена сравнялась с ОККО (59,90 грн/л). В сетях "Укрнафта" (55,90 грн/л) и UPG (56,90 грн/л) ценники на автогаз остались без изменений.
Дизельное топливо: Стоимость дизеля удерживается на предыдущих отметках у всех операторов - от 102,90 грн/л на UPG и "Укрнафте" до 111,00 грн/л за премиальные марки на SOCAR.
Бензины: Цены на А-92, А-95 и премиальные марки остаются без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG