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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 30 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

06:14 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 30 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: сколько стоит топливо сегодня (Getty Images)
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В пятницу, 30 октября, на АЗС продолжилась локальная корректировка стоимости газа. Крупные сети WOG и SOCAR повысили ценники. В то же время, цены на все виды бензина и дизельного топлива остаются стабильными.

Сколько стоит топливо сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Автогаз: Сети WOG и SOCAR подняли стоимость газа на 1,00 грн/л – до 59,90 грн/л и 59,50 грн/л соответственно. Таким образом, в WOG цена сравнялась с ОККО (59,90 грн/л). В сетях "Укрнафта" (55,90 грн/л) и UPG (56,90 грн/л) ценники на автогаз остались без изменений.

Дизельное топливо: Стоимость дизеля удерживается на предыдущих отметках у всех операторов - от 102,90 грн/л на UPG и "Укрнафте" до 111,00 грн/л за премиальные марки на SOCAR.

Бензины: Цены на А-92, А-95 и премиальные марки остаются без изменений.

Цены на АЗС 30 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 30 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 30 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн
  • ДТ Евро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн
  • ДТ NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,50 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 104,90 грн
  • ДТ: 102,90 грн
  • Газ: 55,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 56,90 грн

Читайте также: Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой

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