Цены на АЗС 30 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В пятницу, 30 октября, на АЗС продолжилась локальная корректировка стоимости газа. Крупные сети WOG и SOCAR повысили ценники. В то же время, цены на все виды бензина и дизельного топлива остаются стабильными.
Сколько стоит топливо сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Автогаз: Сети WOG и SOCAR подняли стоимость газа на 1,00 грн/л – до 59,90 грн/л и 59,50 грн/л соответственно. Таким образом, в WOG цена сравнялась с ОККО (59,90 грн/л). В сетях "Укрнафта" (55,90 грн/л) и UPG (56,90 грн/л) ценники на автогаз остались без изменений.
Дизельное топливо: Стоимость дизеля удерживается на предыдущих отметках у всех операторов - от 102,90 грн/л на UPG и "Укрнафте" до 111,00 грн/л за премиальные марки на SOCAR.
Бензины: Цены на А-92, А-95 и премиальные марки остаются без изменений.
Детализация цен на АЗС 30 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 59,90 грн (+1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн
- Бензин NANO 95: 98,90 грн
- Бензин А-95: 95,90 грн
- ДТ NANO Extro: 111,00 грн
- ДТ NANO: 108,00 грн
- Газ: 59,50 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 104,90 грн
- ДТ: 102,90 грн
- Газ: 55,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 56,90 грн