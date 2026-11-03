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Ціни на АЗС 3 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

06:37 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: скільки коштує пальне на АЗС сьогодні (Getty Images)

Станом на 3 листопада вартість дизельного пального на АЗС стабільно перевищує 100 гривень за літр, а скраплений газ знаходиться на межі чергового рекордного стрибка.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Дизельне пальне утримує високі позначки: Звичайна марка ДП на більшості заправок коштує від 102,90 до 108,00 грн/л, тоді як брендові види (Pulls, Mustang, NANO Extro) сягають 105,90 - 111,00 грн/л.

Автогаз на порозі 60 гривень: На більшості АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) ціна автогазу зупинилася за крок до нової психологічної позначки - 59,90 грн/л. Мережа UPG за добу підняла вартість на 1 гривню (до 58,90 грн/л). Головні причини дефіциту та подорожчання — високий попит в Азії, дефіцит у Європі та блокування імпорту через Дунай.

Бензиновий сегмент: Вартість популярного А-95 варіюється від 88,90 грн/л до 95,90 грн/л. Преміальний бензин 100-ї марки коштує 100,90-105,00 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 3 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 3 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 109,90 грн
  • ДП Євро: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 109,90 грн
  • ДП Євро-5: 106,90 грн
  • Газ: 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 111,00 грн
  • ДП NANO: 108,00 грн
  • Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 105,90 грн
  • ДП: 103,90 грн
  • Газ: 56,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 105,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 58,90 грн (+1 грн)
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