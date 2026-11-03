Ціни на АЗС 3 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

Станом на 3 листопада вартість дизельного пального на АЗС стабільно перевищує 100 гривень за літр, а скраплений газ знаходиться на межі чергового рекордного стрибка.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Дизельне пальне утримує високі позначки: Звичайна марка ДП на більшості заправок коштує від 102,90 до 108,00 грн/л, тоді як брендові види (Pulls, Mustang, NANO Extro) сягають 105,90 - 111,00 грн/л.
Автогаз на порозі 60 гривень: На більшості АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) ціна автогазу зупинилася за крок до нової психологічної позначки - 59,90 грн/л. Мережа UPG за добу підняла вартість на 1 гривню (до 58,90 грн/л). Головні причини дефіциту та подорожчання — високий попит в Азії, дефіцит у Європі та блокування імпорту через Дунай.
Бензиновий сегмент: Вартість популярного А-95 варіюється від 88,90 грн/л до 95,90 грн/л. Преміальний бензин 100-ї марки коштує 100,90-105,00 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG