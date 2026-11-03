Цены на АЗС 3 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

Дизельное топливо содержит высокие отметки: Обычная марка ДТ на большинстве заправок стоит от 102,90 до 108,00 грн/л, в то время как брендовые виды (Pulls, Mustang, NANO Extro) достигают 105,90 - 111,00 грн/л.

Автогаз на пороге 60 гривен: На большинстве АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) цена автогаза остановилась в шаге от новой психологической отметки - 59,90 грн/л. Сеть UPG за сутки подняла стоимость на 1 гривну (до 58,90 грн/л). Главные причины дефицита и подорожания - высокий спрос в Азии, дефицит в Европе и блокирование импорта через Дунай.

Бензиновый сегмент: Стоимость популярного А-95 варьируется от 88,90 грн/л до 95,90 грн/л. Премиальный бензин 100 марки стоит 100,90-105,00 грн/л.

Фото: цены на АЗС 3 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 3 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 111,00 грн

ДТ NANO: 108,00 грн

Газ: 59,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 105,90 грн

ДТ: 103,90 грн

Газ: 56,90 грн

UPG