Цены на АЗС 3 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

По состоянию на 3 ноября стоимость дизельного топлива на АЗС стабильно превышает 100 гривен за литр, а сжиженный газ находится на грани очередного рекордного скачка.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Дизельное топливо содержит высокие отметки: Обычная марка ДТ на большинстве заправок стоит от 102,90 до 108,00 грн/л, в то время как брендовые виды (Pulls, Mustang, NANO Extro) достигают 105,90 - 111,00 грн/л.
Автогаз на пороге 60 гривен: На большинстве АЗС (OKKO, WOG, SOCAR) цена автогаза остановилась в шаге от новой психологической отметки - 59,90 грн/л. Сеть UPG за сутки подняла стоимость на 1 гривну (до 58,90 грн/л). Главные причины дефицита и подорожания - высокий спрос в Азии, дефицит в Европе и блокирование импорта через Дунай.
Бензиновый сегмент: Стоимость популярного А-95 варьируется от 88,90 грн/л до 95,90 грн/л. Премиальный бензин 100 марки стоит 100,90-105,00 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG