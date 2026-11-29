Ситуація на ринку

Повна стабільність на стелах: Мережі OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта" та UPG у неділю зберегли вчорашні ціни на бензини, дизельне пальне та скраплений газ без жодних коригувань.

Паритет у преміум-сегменті: У мережах OKKO та WOG зберігаються ідентичні ціни майже на всі позиції: стандартний А-95 коштує 81,90 грн/л, звичайний дизель - 96,90 грн/л, а автогаз - 61,90 грн/л (відмінність лише у преміальному дизелі: 99,90 грн/л в OKKO проти 104,90 грн/л у WOG).

Де зараз найвигідніше заправлятися: Абсолютне лідерство за найнижчими цінами на всі основні види пального утримує UPG: стандартний А-95 тут коштує 76,90 грн/л, звичайний дизель - 91,78 грн/л, а скраплений газ - 59,90 грн/л. Друге місце за доступністю цін посідає державна мережа "Укрнафта" (79,90 грн/л за А-95, 93,90 грн/л за дизель та 60,90 грн/л за автогаз).

Фото: ціни на АЗС 29 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 29 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн

Бензин Pulls 95: 84,90 грн

Бензин А-95 Євро: 81,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 96,90 грн

Газ: 61,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 84,90 грн

Бензин 95 Євро: 81,90 грн

ДП Mustang: 104,90 грн

ДП Євро-5: 96,90 грн

Газ: 61,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 101,00 грн

Газ: 62,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 79,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДП (Energy): 93,90 грн

ДП: 93,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG