У неділю, 29 листопада, на українському ринку пального зафіксували повний ціновий штиль. Після суботнього масштабного обвалу, коли оператори скинули від 3 до 6 гривень на літрі, жодна з п'яти провідних мереж АЗС сьогодні не змінювала цінники на стелах.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Повна стабільність на стелах: Мережі OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта" та UPG у неділю зберегли вчорашні ціни на бензини, дизельне пальне та скраплений газ без жодних коригувань.
Паритет у преміум-сегменті: У мережах OKKO та WOG зберігаються ідентичні ціни майже на всі позиції: стандартний А-95 коштує 81,90 грн/л, звичайний дизель - 96,90 грн/л, а автогаз - 61,90 грн/л (відмінність лише у преміальному дизелі: 99,90 грн/л в OKKO проти 104,90 грн/л у WOG).
Де зараз найвигідніше заправлятися: Абсолютне лідерство за найнижчими цінами на всі основні види пального утримує UPG: стандартний А-95 тут коштує 76,90 грн/л, звичайний дизель - 91,78 грн/л, а скраплений газ - 59,90 грн/л. Друге місце за доступністю цін посідає державна мережа "Укрнафта" (79,90 грн/л за А-95, 93,90 грн/л за дизель та 60,90 грн/л за автогаз).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG