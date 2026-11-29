Ситуация на рынке

Полная стабильность на стелах: Сети OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта" и UPG в воскресенье сохранили вчерашние цены на бензины, дизельное топливо и сжиженный газ без корректировок.

Паритет в премиум-сегменте: В сетях OKKO и WOG сохраняются идентичные цены почти на все позиции: стандартный А-95 стоит 81,90 грн/л, обычный дизель - 96,90 грн/л, а автогаз - 61,90 грн/л (различие только в премиальном дизеле: 99,90 грн/л на OKKO против 104,90 грн/л на WOG).

Где сейчас выгоднее всего заправляться: Абсолютное лидерство по самым низким ценам на все основные виды топлива удерживает UPG: стандартный А-95 здесь стоит 76,90 грн/л, обычный дизель - 91,78 грн/л, а сжиженный газ - 59,90 грн/л. Второе место по доступности цен занимает государственная сеть "Укрнафта" (79,90 грн/л за А-95, 93,90 грн/л за дизель и 60,90 грн/л за автогаз).

Фото: цены на АЗС 29 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 29 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн

Бензин Pulls 95: 84,90 грн

Бензин А-95 Евро: 81,90 грн

ДТ Pulls: 99,90 грн

ДТ Евро: 96,90 грн

Газ: 61,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 84,90 грн

Бензин 95 Евро: 81,90 грн

ДТ Mustang: 104,90 грн

ДТ Евро-5: 96,90 грн

Газ: 61,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 101,00 грн

Газ: 62,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 79,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДТ (Energy): 93,90 грн

ДТ: 93,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG