В воскресенье, 29 ноября, на украинском рынке топлива зафиксировали полный ценовой штиль. После субботнего масштабного обвала, когда операторы сбросили от 3 до 6 гривен на литре, ни одна из пяти ведущих сетей АЗС сегодня не меняла ценников на стелах.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Полная стабильность на стелах: Сети OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта" и UPG в воскресенье сохранили вчерашние цены на бензины, дизельное топливо и сжиженный газ без корректировок.
Паритет в премиум-сегменте: В сетях OKKO и WOG сохраняются идентичные цены почти на все позиции: стандартный А-95 стоит 81,90 грн/л, обычный дизель - 96,90 грн/л, а автогаз - 61,90 грн/л (различие только в премиальном дизеле: 99,90 грн/л на OKKO против 104,90 грн/л на WOG).
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Абсолютное лидерство по самым низким ценам на все основные виды топлива удерживает UPG: стандартный А-95 здесь стоит 76,90 грн/л, обычный дизель - 91,78 грн/л, а сжиженный газ - 59,90 грн/л. Второе место по доступности цен занимает государственная сеть "Укрнафта" (79,90 грн/л за А-95, 93,90 грн/л за дизель и 60,90 грн/л за автогаз).
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG