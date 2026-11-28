Ситуація на ринку

Обвал цін на UPG: Мережа знизила вартість бензину UPG 100 одразу на 6,00 грн/л - до 87,90 грн/л. Бензини UPG 95 та А-95 подешевшали на 4,00 грн/л - до 78,90 грн/л та 76,90 грн/л відповідно. ДП втратило до 4,00 грн/л: стандартний EURO DIESEL опустився до 91,78 грн/л, а upgDIESEL - до 93,90 грн/л. Крім того, скраплений газ подешевшав на 1,00 грн/л і першим серед великих мереж пробив психологічну позначку у 60 гривень, опустившись до 59,90 грн/л.

OKKO та WOG синхронно знизили ціни: Обидві мережі одночасно переписали майже всі цінники. У OKKO на 3,00 грн/л подешевшали всі марки бензину та дизелю: А-95 Євро тепер коштує 81,90 грн/л, Pulls 95 - 84,90 грн/л, Pulls 100 — 91,90 грн/л, ДП Євро - 96,90 грн/л, а ДП Pulls опустився нижче 100-гривневого рубежу - до 99,90 грн/л. У WOG на 3,00 грн/л знизилися всі бензини та стандартний дизель ДП Євро-5 (до 96,90 грн/л), залишивши незмінною лише ціну на ДП Mustang (104,90 грн/л). Автогаз в обох мережах подешевшав на 1,00 грн/л - до 61,90 грн/л.

SOCAR та "Укрнафта" взяли паузу: Мережі SOCAR та "Укрнафта" у суботу не змінювали вартість пального.

Фото: ціни на АЗС 28 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 28 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 91,90 грн (-3 грн)

Бензин Pulls 95: 84,90 грн (-3 грн)

Бензин А-95 Євро: 81,90 грн (-3 грн)

ДП Pulls: 99,90 грн (-3 грн)

ДП Євро: 96,90 грн (-3 грн)

Газ: 61,90 грн (-1 грн)

WOG

Бензин 100: 91,90 грн (-3 грн)

Бензин 95 (Mustang): 84,90 грн (-3 грн)

Бензин 95 Євро: 81,90 грн (-3 грн)

ДП Mustang: 104,90 грн

ДП Євро-5: 96,90 грн (-3 грн)

Газ: 61,90 грн (-1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн

Бензин NANO 95: 88,90 грн

Бензин А-95: 85,90 грн

ДП NANO Extro: 104,00 грн

ДП NANO: 101,00 грн

Газ: 62,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 79,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДП (Energy): 93,90 грн

ДП: 93,90 грн

Газ: 60,90 грн

UPG