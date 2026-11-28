У суботу, 28 листопада, на українському ринку пального фіксується один із наймасштабніших одноденних обвалів цін. Одразу три великі оператори - UPG, OKKO та WOG - синхронно та суттєво переписали цінники в бік зменшення, тоді як SOCAR та "Укрнафта" залишили стели без змін.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Обвал цін на UPG: Мережа знизила вартість бензину UPG 100 одразу на 6,00 грн/л - до 87,90 грн/л. Бензини UPG 95 та А-95 подешевшали на 4,00 грн/л - до 78,90 грн/л та 76,90 грн/л відповідно. ДП втратило до 4,00 грн/л: стандартний EURO DIESEL опустився до 91,78 грн/л, а upgDIESEL - до 93,90 грн/л. Крім того, скраплений газ подешевшав на 1,00 грн/л і першим серед великих мереж пробив психологічну позначку у 60 гривень, опустившись до 59,90 грн/л.
OKKO та WOG синхронно знизили ціни: Обидві мережі одночасно переписали майже всі цінники. У OKKO на 3,00 грн/л подешевшали всі марки бензину та дизелю: А-95 Євро тепер коштує 81,90 грн/л, Pulls 95 - 84,90 грн/л, Pulls 100 — 91,90 грн/л, ДП Євро - 96,90 грн/л, а ДП Pulls опустився нижче 100-гривневого рубежу - до 99,90 грн/л. У WOG на 3,00 грн/л знизилися всі бензини та стандартний дизель ДП Євро-5 (до 96,90 грн/л), залишивши незмінною лише ціну на ДП Mustang (104,90 грн/л). Автогаз в обох мережах подешевшав на 1,00 грн/л - до 61,90 грн/л.
SOCAR та "Укрнафта" взяли паузу: Мережі SOCAR та "Укрнафта" у суботу не змінювали вартість пального.
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