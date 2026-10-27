Ціни на АЗС 27 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

Ситуація на ринку

Масштабне зростання на SOCAR: Мережа підвищила ціни на 1,00 грн/л за всіма позиціями бензину та дизельного пального. Преміальний Бензин NANO 100 перетнув позначку у 105,00 грн/л, а ДП NANO Extro зросло до 111,00 грн/л.

Подорожчання дизелю та автогазу на OKKO: Мережа OKKO підняла ціну на обидва види дизельного пального на 1,00 грн/л (ДП Pulls - до 109,90 грн/л, ДП Євро - до 106,90 грн/л), а також підняла вартість автогазу на 1,00 грн/л - до 57,50 грн/л.

Подальше зростання цін на автогаз: Окрім OKKO, газ подорожчав на 1,00 грн/л у мережах WOG (до 57,90 грн/л) та "Укрнафта" (до 53,90 грн/л).

Стабільність на UPG: Мережа UPG залишила вартість усіх видів пального та автогазу без змін на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на АЗС 27 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 27 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 109,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 106,90 грн (+1 грн)

Газ: 57,50 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн

ДП Євро-5: 106,90 грн

Газ: 57,90 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 111,00 грн (+1 грн)

ДП NANO: 108,00 грн (+1 грн)

Газ: 56,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 103,90 грн

ДП: 101,90 грн

Газ: 53,90 грн (+1 грн)

UPG