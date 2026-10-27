Ціни на АЗС 27 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

В Україні у вівторок, 27 жовтня, зафіксовано чергове підвищення цін на пальне в кількох великих мережах АЗС.Найбільшу динаміку зростання продемонструвала мережа SOCAR, яка підняла вартість усіх видів бензину та дизелю, тоді як OKKO, WOG та "Укрнафта" скоригували цінники на окремі види пального.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Масштабне зростання на SOCAR: Мережа підвищила ціни на 1,00 грн/л за всіма позиціями бензину та дизельного пального. Преміальний Бензин NANO 100 перетнув позначку у 105,00 грн/л, а ДП NANO Extro зросло до 111,00 грн/л.
Подорожчання дизелю та автогазу на OKKO: Мережа OKKO підняла ціну на обидва види дизельного пального на 1,00 грн/л (ДП Pulls - до 109,90 грн/л, ДП Євро - до 106,90 грн/л), а також підняла вартість автогазу на 1,00 грн/л - до 57,50 грн/л.
Подальше зростання цін на автогаз: Окрім OKKO, газ подорожчав на 1,00 грн/л у мережах WOG (до 57,90 грн/л) та "Укрнафта" (до 53,90 грн/л).
Стабільність на UPG: Мережа UPG залишила вартість усіх видів пального та автогазу без змін на рівні попереднього дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG