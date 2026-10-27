Цены на АЗС 27 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В Украине во вторник, 27 октября, зафиксировано очередное повышение цен на топливо в нескольких крупных сетях АЗС. Наибольшую динамику роста продемонстрировала сеть SOCAR, поднявшая стоимость всех видов бензина и дизеля, тогда как OKKO, WOG и "Укрнафта" скорректировали ценники на отдельные виды топлива.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Масштабный рост на SOCAR: Сеть повысила цены на 1,00 грн/л по всем позициям бензина и дизельного топлива. Премиальный Бензин NANO 100 пересек отметку в 105,00 грн/л, а ДТ NANO Extro выросло до 111,00 грн/л.
Подорожание дизеля и автогаза на OKKO: Сеть OKKO подняла цену на оба вида дизельного топлива на 1,00 грн/л (ДТ Pulls - до 109,90 грн/л, ДТ Евро - до 106,90 грн/л), а также подняла стоимость автогаза на 1,00 грн/л.
Дальнейший рост цен на автогаз: Помимо OKKO, газ подорожал на 1,00 грн/л в сетях WOG (до 57,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 53,90 грн/л).
Стабильность UPG: Сеть UPG оставила стоимость всех видов топлива и автогаза без изменений на уровне предыдущего дня.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG