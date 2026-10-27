RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Цены на АЗС 27 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

05:57 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС выросли 27 октября (Getty Images)

В Украине во вторник, 27 октября, зафиксировано очередное повышение цен на топливо в нескольких крупных сетях АЗС. Наибольшую динамику роста продемонстрировала сеть SOCAR, поднявшая стоимость всех видов бензина и дизеля, тогда как OKKO, WOG и "Укрнафта" скорректировали ценники на отдельные виды топлива.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Масштабный рост на SOCAR: Сеть повысила цены на 1,00 грн/л по всем позициям бензина и дизельного топлива. Премиальный Бензин NANO 100 пересек отметку в 105,00 грн/л, а ДТ NANO Extro выросло до 111,00 грн/л.

Подорожание дизеля и автогаза на OKKO: Сеть OKKO подняла цену на оба вида дизельного топлива на 1,00 грн/л (ДТ Pulls - до 109,90 грн/л, ДТ Евро - до 106,90 грн/л), а также подняла стоимость автогаза на 1,00 грн/л.

Дальнейший рост цен на автогаз: Помимо OKKO, газ подорожал на 1,00 грн/л в сетях WOG (до 57,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 53,90 грн/л).

Стабильность UPG: Сеть UPG оставила стоимость всех видов топлива и автогаза без изменений на уровне предыдущего дня.

Фото: цены на АЗС 27 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 27 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 109,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 106,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 57,50 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 109,90 грн
  • ДТ Евро-5: 106,90 грн
  • Газ: 57,90 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 111,00 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO: 108,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 56,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 103,90 грн
  • ДТ: 101,90 грн
  • Газ: 53,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
  • Газ: 54,90 грн
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин