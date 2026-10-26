Ціни на АЗС 26 жовтня: скільки коштують бензин, дизель та автогаз після вихідних

В Україні в понеділок, 26 жовтня, оновилися ціни на АЗС. Головними змінами дня стали подальше зростання вартості автогазу в окремих мережах та здорожчання дизельного пального на заправках WOG.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Подорожчання автогазу: Газ додав у ціні у трьох мережах. Найбільше зростання зафіксовано на заправках SOCAR (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Також ціна зросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 52,90 грн/л) та UPG (+1,00 грн/л - до 54,90 грн/л). У мережах OKKO (56,50 грн/л) та WOG (56,90 грн/л) вартість автогазу залишилася без змін.

Зміна цін на дизель: Мережа WOG підняла вартість усіх видів дизельного пального на 1,00 грн/л - ДП Mustang подорожчало до 109,90 грн/л, а ДП Євро-5 - до 106,90 грн/л. В інших мережах ціни на дизель залишилися стабільними.

Стабільність бензину: Вартість усіх марок бензину в мережах залишилася на рівні попереднього дня.

Фото: ціни на АЗС 26 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 26 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 108,90 грн

ДП Євро: 105,90 грн

Газ: 56,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 109,90 грн (+1 грн)

ДП Євро-5: 106,90 грн (+1 грн)

Газ: 56,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн

ДП NANO: 106,00 грн

Газ: 56,50 грн (+1,6 грн)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 103,90 грн

ДП: 101,90 грн

Газ: 52,90 грн (+1 грн)

UPG