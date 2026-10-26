Ціни на АЗС 26 жовтня: скільки коштують бензин, дизель та автогаз після вихідних
В Україні в понеділок, 26 жовтня, оновилися ціни на АЗС. Головними змінами дня стали подальше зростання вартості автогазу в окремих мережах та здорожчання дизельного пального на заправках WOG.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Подорожчання автогазу: Газ додав у ціні у трьох мережах. Найбільше зростання зафіксовано на заправках SOCAR (+1,60 грн/л - до 56,50 грн/л). Також ціна зросла на АЗС "Укрнафта" (+1,00 грн/л - до 52,90 грн/л) та UPG (+1,00 грн/л - до 54,90 грн/л). У мережах OKKO (56,50 грн/л) та WOG (56,90 грн/л) вартість автогазу залишилася без змін.
Зміна цін на дизель: Мережа WOG підняла вартість усіх видів дизельного пального на 1,00 грн/л - ДП Mustang подорожчало до 109,90 грн/л, а ДП Євро-5 - до 106,90 грн/л. В інших мережах ціни на дизель залишилися стабільними.
Стабільність бензину: Вартість усіх марок бензину в мережах залишилася на рівні попереднього дня.
Деталізація цін на АЗС 26 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 108,90 грн
- ДП Євро: 105,90 грн
- Газ: 56,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 109,90 грн (+1 грн)
- ДП Євро-5: 106,90 грн (+1 грн)
- Газ: 56,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 109,00 грн
- ДП NANO: 106,00 грн
- Газ: 56,50 грн (+1,6 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 103,90 грн
- ДП: 101,90 грн
- Газ: 52,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДП upgDIESEL: 104,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 54,90 грн (+1 грн)