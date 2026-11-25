Ситуація на ринку

WOG знизила вартість усіх бензинів та стандартного дизелю: Мережа WOG скинула по 2,00 грн/л на всю лінійку бензину - стандартний А-95 Євро подешевшав до 84,90 грн/л, 95 Mustang - до 87,90 грн/л, а Бензин 100 - до 94,90 грн/л. Крім того, ДП Євро-5 втратив 1,00 грн/л і опустився нижче 100-гривневого рубежу - до 99,90 грн/л.

SOCAR обвалив ціну на "сотий" бензин: Мережа SOCAR знизила вартість високооктанового бензину NANO 100 одразу на 3,00 грн/л - до 95,90 грн/л. Решта позицій у мережі залишилася без змін.

OKKO знизила ціну на автогаз, а UPG - на дизель: В OKKO скраплений газ подешевшав на 40 копійок - до 63,50 грн/л, зрівнявшись із цінниками WOG та SOCAR. Мережа UPG скинула символічні 4 копійки на звичайний дизель EURO DIESEL - до 96,40 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 25 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 25 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 94,90 грн

Бензин Pulls 95: 87,90 грн

Бензин А-95 Євро: 84,90 грн

ДП Pulls: 102,90 грн

ДП Євро: 99,90 грн

Газ: 63,50 грн (-40 коп)

WOG

Бензин 100: 94,90 грн (-2 грн)

Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн (-2 грн)

Бензин 95 Євро: 84,90 грн (-2 грн)

ДП Mustang: 104,90 грн

ДП Євро-5: 99,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн (-3 грн)

Бензин NANO 95: 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

ДП NANO Extro: 106,00 грн

ДП NANO: 103,00 грн

Газ: 63,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДП (Energy): 98,90 грн

ДП: 96,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG