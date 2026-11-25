У середу, 25 листопада, українські мережі АЗС продовжили точково знижувати вартість пального. Цінники на стелах у бік зменшення переписали чотири великі оператори - WOG, SOCAR, OKKO та UPG, тоді як "Укрнафта" другий день поспіль утримує незмінні показники.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
WOG знизила вартість усіх бензинів та стандартного дизелю: Мережа WOG скинула по 2,00 грн/л на всю лінійку бензину - стандартний А-95 Євро подешевшав до 84,90 грн/л, 95 Mustang - до 87,90 грн/л, а Бензин 100 - до 94,90 грн/л. Крім того, ДП Євро-5 втратив 1,00 грн/л і опустився нижче 100-гривневого рубежу - до 99,90 грн/л.
SOCAR обвалив ціну на "сотий" бензин: Мережа SOCAR знизила вартість високооктанового бензину NANO 100 одразу на 3,00 грн/л - до 95,90 грн/л. Решта позицій у мережі залишилася без змін.
OKKO знизила ціну на автогаз, а UPG - на дизель: В OKKO скраплений газ подешевшав на 40 копійок - до 63,50 грн/л, зрівнявшись із цінниками WOG та SOCAR. Мережа UPG скинула символічні 4 копійки на звичайний дизель EURO DIESEL - до 96,40 грн/л.
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"
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