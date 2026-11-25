Ситуация на рынке

WOG снизила стоимость всех бензинов и стандартного дизеля: Сеть WOG сбросила по 2,00 грн/л на всю линейку бензина - стандартный А-95 Евро подешевел до 84,90 грн/л, 95 Mustang – до 87,90 грн/л, а Бензин 100 - до 94,90 грн/л. Кроме того, ДТ Евро-5 потеряло 1,00 грн/л и опустилось ниже 100-гривневого рубежа - до 99,90 грн/л.

SOCAR обвалил цену на "сотый" бензин: Сеть SOCAR снизила стоимость высокооктанового бензина NANO 100 сразу на 3,00 грн/л - до 95,90 грн/л. Остальные позиции в сети остались без изменений.

OKKO снизила цену на автогаз, а UPG - на дизель: В OKKO сжиженный газ подешевел на 40 копеек - до 63,50 грн/л, сравнившись с ценниками WOG и SOCAR. Сеть UPG сбросила символические 4 копейки на обычный дизель EURO DIESEL - до 96,40 грн/л.

Фото: цены на АЗС 25 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 25 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 94,90 грн

Бензин Pulls 95: 87,90 грн

Бензин А-95 Евро: 84,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 63,50 грн (-40 коп.)

WOG

Бензин 100: 94,90 грн (-2 грн)

Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн (-2 грн)

Бензин 95 Евро: 84,90 грн (-2 грн)

ДТ Mustang: 104,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,90 грн (-3 грн)

Бензин NANO 95: 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

ДТ NANO Extro: 106,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 63,50 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДТ (Energy): 98,90 грн

ДТ: 96,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG