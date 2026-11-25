В среду, 25 ноября, украинские сети АЗС продолжили точечно снижать стоимость топлива. Ценники на стелах в сторону уменьшения переписали четыре крупных оператора - WOG, SOCAR, OKKO и UPG, тогда как "Укрнафта" второй день подряд удерживает неизменные показатели.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
WOG снизила стоимость всех бензинов и стандартного дизеля: Сеть WOG сбросила по 2,00 грн/л на всю линейку бензина - стандартный А-95 Евро подешевел до 84,90 грн/л, 95 Mustang – до 87,90 грн/л, а Бензин 100 - до 94,90 грн/л. Кроме того, ДТ Евро-5 потеряло 1,00 грн/л и опустилось ниже 100-гривневого рубежа - до 99,90 грн/л.
SOCAR обвалил цену на "сотый" бензин: Сеть SOCAR снизила стоимость высокооктанового бензина NANO 100 сразу на 3,00 грн/л - до 95,90 грн/л. Остальные позиции в сети остались без изменений.
OKKO снизила цену на автогаз, а UPG - на дизель: В OKKO сжиженный газ подешевел на 40 копеек - до 63,50 грн/л, сравнившись с ценниками WOG и SOCAR. Сеть UPG сбросила символические 4 копейки на обычный дизель EURO DIESEL - до 96,40 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG