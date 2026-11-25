Ціни на АЗС 25 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У середу, 25 листопада, українські мережі АЗС продовжили точково знижувати вартість пального. Цінники на стелах у бік зменшення переписали чотири великі оператори - WOG, SOCAR, OKKO та UPG, тоді як "Укрнафта" другий день поспіль утримує незмінні показники.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
WOG знизила вартість усіх бензинів та стандартного дизелю: Мережа WOG скинула по 2,00 грн/л на всю лінійку бензину - стандартний А-95 Євро подешевшав до 84,90 грн/л, 95 Mustang - до 87,90 грн/л, а Бензин 100 - до 94,90 грн/л. Крім того, ДП Євро-5 втратив 1,00 грн/л і опустився нижче 100-гривневого рубежу - до 99,90 грн/л.
SOCAR обвалив ціну на "сотий" бензин: Мережа SOCAR знизила вартість високооктанового бензину NANO 100 одразу на 3,00 грн/л - до 95,90 грн/л. Решта позицій у мережі залишилася без змін.
OKKO знизила ціну на автогаз, а UPG - на дизель: В OKKO скраплений газ подешевшав на 40 копійок - до 63,50 грн/л, зрівнявшись із цінниками WOG та SOCAR. Мережа UPG скинула символічні 4 копійки на звичайний дизель EURO DIESEL - до 96,40 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 25 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 94,90 грн
- Бензин Pulls 95: 87,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 84,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 63,50 грн (-40 коп)
WOG
- Бензин 100: 94,90 грн (-2 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн (-2 грн)
- Бензин 95 Євро: 84,90 грн (-2 грн)
- ДП Mustang: 104,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн (-1 грн)
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн (-3 грн)
- Бензин NANO 95: 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- ДП NANO Extro: 106,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 63,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДП (Energy): 98,90 грн
- ДП: 96,90 грн
- Газ: 61,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 93,90 грн
- Бензин UPG 95: 82,90 грн
- Бензин A-95: 80,90 грн
- ДП upgDIESEL: 98,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 96,40 грн (-4 коп)
- Газ: 61,90 грн