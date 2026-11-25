Цены на АЗС 25 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В среду, 25 ноября, украинские сети АЗС продолжили точечно снижать стоимость топлива. Ценники на стелах в сторону уменьшения переписали четыре крупных оператора - WOG, SOCAR, OKKO и UPG, тогда как "Укрнафта" второй день подряд удерживает неизменные показатели.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
WOG снизила стоимость всех бензинов и стандартного дизеля: Сеть WOG сбросила по 2,00 грн/л на всю линейку бензина - стандартный А-95 Евро подешевел до 84,90 грн/л, 95 Mustang – до 87,90 грн/л, а Бензин 100 - до 94,90 грн/л. Кроме того, ДТ Евро-5 потеряло 1,00 грн/л и опустилось ниже 100-гривневого рубежа - до 99,90 грн/л.
SOCAR обвалил цену на "сотый" бензин: Сеть SOCAR снизила стоимость высокооктанового бензина NANO 100 сразу на 3,00 грн/л - до 95,90 грн/л. Остальные позиции в сети остались без изменений.
OKKO снизила цену на автогаз, а UPG - на дизель: В OKKO сжиженный газ подешевел на 40 копеек - до 63,50 грн/л, сравнившись с ценниками WOG и SOCAR. Сеть UPG сбросила символические 4 копейки на обычный дизель EURO DIESEL - до 96,40 грн/л.
Детализация цен на АЗС 25 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 94,90 грн
- Бензин Pulls 95: 87,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 84,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 63,50 грн (-40 коп.)
WOG
- Бензин 100: 94,90 грн (-2 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн (-2 грн)
- Бензин 95 Евро: 84,90 грн (-2 грн)
- ДТ Mustang: 104,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн (-1 грн)
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,90 грн (-3 грн)
- Бензин NANO 95: 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- ДТ NANO Extro: 106,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 63,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 98,90 грн
- ДТ: 96,90 грн
- Газ: 61,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 93,90 грн
- Бензин UPG 95: 82,90 грн
- Бензин A-95: 80,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 98,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 96,40 грн (-4 коп.)
- Газ: 61,90 грн