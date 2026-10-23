Ціни на АЗС 23 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні
В Україні у п'ятницю, 23 жовтня, мережі АЗС оновили вартість пального. В окремих мережах зафіксовано подальше зростання цін на дизельне пальне та автогаз, тоді як цінники на бензин залишаються стабільними.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Динаміка цін на автогаз: Газ подорожчав у мережах OKKO - на 1,00 грн/л (до 54,90 грн/л) та SOCAR - на 50 копійок/л (до 54,90 грн/л). На АЗС WOG, "Укрнафта" та UPG вартість автогазу залишилася без змін.
Зростання цін на дизельне пальне: Державна мережа "Укрнафта" підвищила вартість усіх видів дизелю на 1,00 грн/л (ДП Energy - до 103,90 грн/л, ДП - до 101,90 грн/л). В інших мережах (OKKO, WOG, SOCAR, UPG) ціни на дизельне пальне збереглися на рівні попереднього дня.
Стабільність цін на бензин: Жодна з мереж не змінювала вартість бензину всіх марок.
Деталізація цін на АЗС 23 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 108,90 грн
- ДП Євро: 105,90 грн
- Газ: 54,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 108,90 грн
- ДП Євро-5: 105,90 грн
- Газ: 55,00 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 109,00 грн
- ДП NANO: 106,00 грн
- Газ: 54,90 грн (+50 коп)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 103,90 грн (+1 грн)
- ДП: 101,90 грн (+1 грн)
- Газ: 50,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДП upgDIESEL: 104,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 52,90 грн