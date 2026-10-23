Ціни на АЗС 23 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

В Україні у п'ятницю, 23 жовтня, мережі АЗС оновили вартість пального. В окремих мережах зафіксовано подальше зростання цін на дизельне пальне та автогаз, тоді як цінники на бензин залишаються стабільними.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Динаміка цін на автогаз: Газ подорожчав у мережах OKKO - на 1,00 грн/л (до 54,90 грн/л) та SOCAR - на 50 копійок/л (до 54,90 грн/л). На АЗС WOG, "Укрнафта" та UPG вартість автогазу залишилася без змін.

Зростання цін на дизельне пальне: Державна мережа "Укрнафта" підвищила вартість усіх видів дизелю на 1,00 грн/л (ДП Energy - до 103,90 грн/л, ДП - до 101,90 грн/л). В інших мережах (OKKO, WOG, SOCAR, UPG) ціни на дизельне пальне збереглися на рівні попереднього дня.

Стабільність цін на бензин: Жодна з мереж не змінювала вартість бензину всіх марок.

Фото: ціни на АЗС 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 23 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 108,90 грн

ДП Євро: 105,90 грн

Газ: 54,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 108,90 грн

ДП Євро-5: 105,90 грн

Газ: 55,00 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн

ДП NANO: 106,00 грн

Газ: 54,90 грн (+50 коп)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 103,90 грн (+1 грн)

ДП: 101,90 грн (+1 грн)

Газ: 50,90 грн

UPG