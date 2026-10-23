Цены на АЗС 23 октября: сколько стоит бензин, дизель и автогаз сегодня
В Украине в пятницу, 23 октября, сети АЗС обновили стоимость топлива. В отдельных сетях зафиксирован дальнейший рост цен на дизельное топливо и автогаз, в то время как ценники на бензин остаются стабильными.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Динамика цен на автогаз: Газ подорожал в сетях OKKO - на 1,00 грн/л (до 54,90 грн/л) и SOCAR - на 50 копеек/л (до 54,90 грн/л). На АЗС WOG, "Укрнафть" и UPG стоимость автогаза осталась без изменений.
Рост цен на дизельное топливо: Государственная сеть "Укрнафта" повысила стоимость всех видов дизеля на 1,00 грн/л (ДТ Energy - до 103,90 грн/л, ДТ - до 101,90 грн/л). В других сетях (OKKO, WOG, SOCAR, UPG) цены на дизельное топливо сохранились на уровне предыдущего дня.
Стабильность цен на бензин: Ни одна из сетей не изменяла стоимость бензина всех марок.
Детализация цен на АЗС 23 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 108,90 грн
- ДТ Евро: 105,90 грн
- Газ: 54,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 108,90 грн
- ДТ Евро-5: 105,90 грн
- Газ: 55,00 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн
- ДТ NANO: 106,00 грн
- Газ: 54,90 грн (+50 коп.)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 103,90 грн (+1 грн)
- ДТ: 101,90 грн (+1 грн)
- Газ: 50,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 52,90 грн