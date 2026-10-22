Ціни на АЗС 22 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

В Україні у четвер, 22 жовтня, оновили вартість пального на популярних АЗС. На низці заправок зафіксовано подорожчання дизельного пального та автогазу, тоді як ціни на бензин залишилися без змін.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Зростання цін на автогаз: Газ подорожчав у більшості мереж. На АЗС WOG ціна зросла на 1,50 грн/л (до 55,00 грн), на OKKO та UPG - на 1,00 грн/л (до 53,90 грн та 52,90 грн відповідно). Мережа SOCAR підняла вартість на 10 коп. (до 54,40 грн/л). На АЗС "Укрнафта" ціна автогазу залишилася без змін (50,90 грн/л).

Подорожчання дизельного пального: Дизельне пальне зросло в ціні на заправках WOG (усі види подорожчали на 1,40 грн/л), "Укрнафта" (на 1,00 грн/л) та UPG (на 1,00 грн/л). На АЗС OKKO та SOCAR вартість дизелю залишилася на рівні попереднього дня.

Стабільність цін на бензин: Усі перераховані мережі АЗС зберегли цінники на бензин усіх марок без змін.

Фото: ціни на АЗС 22 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 22 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 108,90 грн

ДП Євро: 105,90 грн

Газ: 53,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 108,90 грн (+1,4 грн)

ДП Євро-5: 105,90 грн (+1,4 грн)

Газ: 55,00 грн (+1,5 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн

ДП NANO: 106,00 грн

Газ: 54,40 грн (+10 коп)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 102,90 грн (+1 грн)

ДП: 100,90 грн (+1 грн)

Газ: 50,90 грн

UPG