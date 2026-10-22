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Ціни на АЗС 22 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні

08:18 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 22 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні Фото: ціни на АЗС зросли 22 жовтня (Getty Images)
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В Україні у четвер, 22 жовтня, оновили вартість пального на популярних АЗС. На низці заправок зафіксовано подорожчання дизельного пального та автогазу, тоді як ціни на бензин залишилися без змін.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Зростання цін на автогаз: Газ подорожчав у більшості мереж. На АЗС WOG ціна зросла на 1,50 грн/л (до 55,00 грн), на OKKO та UPG - на 1,00 грн/л (до 53,90 грн та 52,90 грн відповідно). Мережа SOCAR підняла вартість на 10 коп. (до 54,40 грн/л). На АЗС "Укрнафта" ціна автогазу залишилася без змін (50,90 грн/л).

Подорожчання дизельного пального: Дизельне пальне зросло в ціні на заправках WOG (усі види подорожчали на 1,40 грн/л), "Укрнафта" (на 1,00 грн/л) та UPG (на 1,00 грн/л). На АЗС OKKO та SOCAR вартість дизелю залишилася на рівні попереднього дня.

Стабільність цін на бензин: Усі перераховані мережі АЗС зберегли цінники на бензин усіх марок без змін.

Ціни на АЗС 22 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та автогаз сьогодні
Фото: ціни на АЗС 22 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 22 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 108,90 грн
  • ДП Євро: 105,90 грн
  • Газ: 53,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 108,90 грн (+1,4 грн)
  • ДП Євро-5: 105,90 грн (+1,4 грн)
  • Газ: 55,00 грн (+1,5 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 109,00 грн
  • ДП NANO: 106,00 грн
  • Газ: 54,40 грн (+10 коп)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 102,90 грн (+1 грн)
  • ДП: 100,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 50,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 100,90 грн
  • Бензин UPG 95: 92,90 грн
  • Бензин A-95: 89,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн (+1 грн)
  • ДП EURO DIESEL: 102,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 52,90 грн (+1 грн)

Читайте також: Долар дешевшає, євро дорожчає: курс НБУ на 22 жовтня та чому регулятор збільшує продаж валюти

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