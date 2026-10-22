Цены на АЗС 22 октября: сколько стоит бензин, дизель и автогаз сегодня
В Украине в четверг, 22 октября, обновили стоимость топлива на популярных АЗС. На ряде заправок зафиксировано подорожание дизельного топлива и автогаза, в то время как цены на бензин остались без изменений.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Рост цен на автогаз: Газ подорожал в большинстве сетей. На АЗС WOG цена выросла на 1,50 грн/л (до 55,00 грн), на OKKO и UPG - на 1,00 грн/л (до 53,90 грн и 52,90 грн соответственно). Сеть SOCAR подняла стоимость на 10 коп. (до 54,40 грн/л). На АЗС "Укрнафта" цена автогаза осталась без изменений (50,90 грн/л).
Подорожание дизельного топлива: Дизельное топливо выросло в цене на заправках WOG (все виды подорожали на 1,40 грн/л), "Укрнафта" (на 1,00 грн/л) и UPG (на 1,00 грн/л). На АЗС OKKO и SOCAR стоимость дизеля осталась на уровне предыдущего дня.
Стабильность цен на бензин: Все перечисленные сети АЗС сохранили ценники на бензин всех марок без изменений.
Детализация цен на АЗС 22 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 108,90 грн
- ДТ Евро: 105,90 грн
- Газ: 53,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 108,90 грн (+1,4 грн)
- ДТ Евро-5: 105,90 грн. (+1,4 грн.)
- Газ: 55,00 грн (+1,5 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн
- ДТ NANO: 106,00 грн
- Газ: 54,40 грн (+10 коп.)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 102,90 грн (+1 грн)
- ДТ: 100,90 грн (+1 грн)
- Газ: 50,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 100,90 грн
- Бензин UPG 95: 92,90 грн
- Бензин A-95: 89,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн (+1 грн)
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн (+1 грн)
- Газ: 52,90 грн (+1 грн)