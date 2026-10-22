Цены на АЗС 22 октября: сколько стоит бензин, дизель и автогаз сегодня

В Украине в четверг, 22 октября, обновили стоимость топлива на популярных АЗС. На ряде заправок зафиксировано подорожание дизельного топлива и автогаза, в то время как цены на бензин остались без изменений.

Ситуация на рынке

Рост цен на автогаз: Газ подорожал в большинстве сетей. На АЗС WOG цена выросла на 1,50 грн/л (до 55,00 грн), на OKKO и UPG - на 1,00 грн/л (до 53,90 грн и 52,90 грн соответственно). Сеть SOCAR подняла стоимость на 10 коп. (до 54,40 грн/л). На АЗС "Укрнафта" цена автогаза осталась без изменений (50,90 грн/л).

Подорожание дизельного топлива: Дизельное топливо выросло в цене на заправках WOG (все виды подорожали на 1,40 грн/л), "Укрнафта" (на 1,00 грн/л) и UPG (на 1,00 грн/л). На АЗС OKKO и SOCAR стоимость дизеля осталась на уровне предыдущего дня.

Стабильность цен на бензин: Все перечисленные сети АЗС сохранили ценники на бензин всех марок без изменений.

Фото: цены на АЗС 22 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 22 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 108,90 грн

ДТ Евро: 105,90 грн

Газ: 53,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 108,90 грн (+1,4 грн)

ДТ Евро-5: 105,90 грн. (+1,4 грн.)

Газ: 55,00 грн (+1,5 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 54,40 грн (+10 коп.)

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 102,90 грн (+1 грн)

ДТ: 100,90 грн (+1 грн)

Газ: 50,90 грн

UPG