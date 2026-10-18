Ціни на АЗС 18 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

Ситуація на ринку

Здорожчання на OKKO: Мережа підняла ціни одразу на 1 гривню на ключові позиції. Зокрема, дизельне пальне (ДП Pulls та ДП Євро) подорожчало до 106,90 грн/л та 103,90 грн/л відповідно. Автомобільний газ у цій мережі також зріс на 1 гривню і тепер коштує 51,90 грн/л.

Стабільність решти мереж: Мережі WOG, SOCAR, "Укрнафта" та UPG зафіксували ціни на рівні попередньої доби без нових коливань.

Цінові рекорди сегменту: Автогаз у більшості великих мереж міцно закріпився вище позначки у 49-52 гривні за літр, а преміальний дизель на окремих заправках наближається до 107 гривень. Базовий бензин (А-95) залишається стабільним.

Фото: ціни на АЗС 18 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 18 жовтня

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Євро: 92,90 грн

ДП Pulls: 106,90 грн (+1 грн)

ДП Євро: 103,90 грн (+1 грн)

Газ: 51,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Євро: 92,90 грн

ДП Mustang: 103,50 грн

ДП Євро-5: 106,50 грн

Газ: 51,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДП NANO Extro: 106,00 грн

ДП NANO: 105,00 грн

Газ: 52,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДП (Energy): 101,90 грн

ДП: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

UPG