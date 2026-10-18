Ціни на АЗС 18 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

На українському ринку пального зберігається тенденція до підвищення цін на дизельне пальне та автомобільний газ. Станом на 18 жовтня чергове зростання зафіксоване в одній із провідних мереж, тоді як решта операторів утримують показники попередніх днів.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Здорожчання на OKKO: Мережа підняла ціни одразу на 1 гривню на ключові позиції. Зокрема, дизельне пальне (ДП Pulls та ДП Євро) подорожчало до 106,90 грн/л та 103,90 грн/л відповідно. Автомобільний газ у цій мережі також зріс на 1 гривню і тепер коштує 51,90 грн/л.
Стабільність решти мереж: Мережі WOG, SOCAR, "Укрнафта" та UPG зафіксували ціни на рівні попередньої доби без нових коливань.
Цінові рекорди сегменту: Автогаз у більшості великих мереж міцно закріпився вище позначки у 49-52 гривні за літр, а преміальний дизель на окремих заправках наближається до 107 гривень. Базовий бензин (А-95) залишається стабільним.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG