Цены на АЗС 18 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

На украинском рынке топлива сохраняется тенденция к повышению цен на дизельное топливо и автомобильный газ. По состоянию на 18 октября очередной рост зафиксирован в одной из ведущих сетей, в то время как остальные операторы удерживают показатели предыдущих дней.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Подорожание на OKKO: Сеть подняла цены сразу на 1 гривну на ключевые позиции. В частности, дизельное топливо (ДТ Pulls и ДТ Евро) подорожало до 106,90 грн/л и 103,90 грн/л соответственно. Автомобильный газ в этой сети также вырос на 1 гривну и теперь стоит 51,90 грн/л.
Стабильность остальных сетей: Сети WOG, SOCAR, "Укрнафта" и UPG зафиксировали цены на уровне предыдущих суток без новых колебаний.
Ценовые рекорды сегмента: Автогаз в большинстве крупных сетей прочно закрепился выше отметки в 49-52 гривны за литр, а премиальный дизель на отдельных заправках приближается к 107 гривен. Базовый бензин (А-95) остается стабильным.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG