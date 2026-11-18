У середу, 18 листопада, українські мережі АЗС здебільшого зберегли вартість пального на рівні попереднього дня.Єдиним оператором, який переписав цінники, стала мережа WOG, знизивши вартість усіх марок дизельного пального на 1 гривню.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

WOG продовжує знижувати ціни на дизель: Другий день поспіль мережа WOG скидає по 1,00 грн/л на дизельне пальне. Відтепер стандартне ДП Євро-5 коштує 103,90 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - 106,90 грн/л.

Цінова пауза в інших мережах: Оператори OKKO, SOCAR, "Укрнафта" та UPG залишили вартість усіх видів бензину, дизельного пального та скрапленого газу без змін.

Автогаз зупинився після зростання: Після вчорашнього подорожчання ціни на газ стабілізувалися. Найдорожчий газ продає OKKO (64,90 грн/л), найнижчу ціну серед моніторингових мереж утримують "Укрнафта" та UPG (61,90 грн/л).

Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 зберігають "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель нижче позначки у 100 гривень пропонують UPG (99,56 грн/л) та "Укрнафта" (99,90 грн/л).

Фото: ціни на АЗС 18 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 18 листопада

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Євро: 90,90 грн

ДП Pulls: 107,90 грн

ДП Євро: 104,90 грн

Газ: 64,90 грн

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Євро: 90,90 грн

ДП Mustang: 106,90 грн (-1 грн)

ДП Євро-5: 103,90 грн (-1 грн)

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДП NANO Extro: 109,00 грн

ДП NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДП (Energy): 101,90 грн

ДП: 99,90 грн

Газ: 61,90 грн

UPG