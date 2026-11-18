Ціни на АЗС 18 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У середу, 18 листопада, українські мережі АЗС здебільшого зберегли вартість пального на рівні попереднього дня.Єдиним оператором, який переписав цінники, стала мережа WOG, знизивши вартість усіх марок дизельного пального на 1 гривню.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
WOG продовжує знижувати ціни на дизель: Другий день поспіль мережа WOG скидає по 1,00 грн/л на дизельне пальне. Відтепер стандартне ДП Євро-5 коштує 103,90 грн/л, а фірмовий ДП Mustang - 106,90 грн/л.
Цінова пауза в інших мережах: Оператори OKKO, SOCAR, "Укрнафта" та UPG залишили вартість усіх видів бензину, дизельного пального та скрапленого газу без змін.
Автогаз зупинився після зростання: Після вчорашнього подорожчання ціни на газ стабілізувалися. Найдорожчий газ продає OKKO (64,90 грн/л), найнижчу ціну серед моніторингових мереж утримують "Укрнафта" та UPG (61,90 грн/л).
Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 зберігають "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель нижче позначки у 100 гривень пропонують UPG (99,56 грн/л) та "Укрнафта" (99,90 грн/л).
Деталізація цін на АЗС 18 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 100,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 90,90 грн
- ДП Pulls: 107,90 грн
- ДП Євро: 104,90 грн
- Газ: 64,90 грн
WOG
- Бензин 100: 100,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
- Бензин 95 Євро: 90,90 грн
- ДП Mustang: 106,90 грн (-1 грн)
- ДП Євро-5: 103,90 грн (-1 грн)
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн
- Бензин NANO 95: 94,90 грн
- Бензин А-95: 91,90 грн
- ДП NANO Extro: 109,00 грн
- ДП NANO: 106,00 грн
- Газ: 63,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- Бензин А-92: 84,90 грн
- ДП (Energy): 101,90 грн
- ДП: 99,90 грн
- Газ: 61,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 97,90 грн
- Бензин UPG 95: 89,90 грн
- Бензин A-95: 86,90 грн
- ДП upgDIESEL: 102,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 99,56 грн
- Газ: 61,90 грн