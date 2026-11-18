Цены на АЗС 18 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В среду, 18 ноября, украинские сети АЗС в основном сохранили стоимость топлива на уровне предыдущего дня. Единственным оператором, переписавшим ценники, стала сеть WOG, снизив стоимость всех марок дизельного топлива на 1 гривну.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
WOG продолжает снижать цены на дизель: Второй день подряд сеть WOG сбрасывает по 1,00 грн/л на дизельное топливо. Теперь стандартное ДТ Евро-5 стоит 103,90 грн/л, а фирменный ДТ Mustang - 106,90 грн/л.
Ценовая пауза в других сетях: Операторы OKKO, SOCAR, "Укрнафта" и UPG оставили стоимость всех видов бензина, дизельного топлива и сжиженного газа без изменений.
Автогаз остановился после роста: После вчерашнего подорожания цены на газ стабилизировались. Самый дорогой газ продает OKKO (64,90 грн/л), самую низкую цену среди мониторинговых сетей удерживают "Укрнафта" и UPG (61,90 грн/л).
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на стандартный бензин А-95 хранят "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель ниже отметки в 100 гривен предлагает UPG (99,56 грн/л) и "Укрнафта" (99,90 грн/л).
Детализация цен на АЗС 18 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 100,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Pulls: 107,90 грн
- ДТ Евро: 104,90 грн
- Газ: 64,90 грн
WOG
- Бензин 100: 100,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
- Бензин 95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Mustang: 106,90 грн (-1 грн)
- ДТ Евро-5: 103,90 грн (-1 грн)
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн
- Бензин NANO 95: 94,90 грн
- Бензин А-95: 91,90 грн
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн
- ДТ NANO: 106,00 грн
- Газ: 63,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- Бензин А-92: 84,90 грн
- ДТ (Energy): 101,90 грн
- ДТ: 99,90 грн
- Газ: 61,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 97,90 грн
- Бензин UPG 95: 89,90 грн
- Бензин A-95: 86,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 102,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 99,56 грн
- Газ: 61,90 грн