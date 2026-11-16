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Ціни на АЗС 16 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

06:40 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС 16 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні Фото: скільки коштує пальне сьогодні (Getty Images)
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У понеділок, 16 листопада, українські мережі АЗС розпочали новий робочий тиждень із точкового оновлення цінників. Головними тенденціями дня стали здешевлення дизельного пального у мережах OKKO та UPG, а також повернення ціни на фірмовий бензин у державній "Укрнафті".

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

OKKO та UPG знизили ціни на дизель на 1 гривню: Мережа OKKO скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального - стандартне ДП Євро подешевшало до 104,90 грн/л, а преміальний ДП Pulls - до 107,90 грн/л. Аналогічне зниження провела мережа UPG, де EURO DIESEL опустився до 100,56 грн/л (впритул наблизившись до психологічної позначки в 100 гривень), а upgDIESEL - до 103,90 грн/л.

"Укрнафта" повернула попередню ціну на А-95 Energy: Після вчорашнього одноденного зниження фірмовий бензин 95 Energy у державній мережі подорожчав на +3,00 грн/л - до 89,90 грн/л, відновивши стандартну тригривневу різницю зі звичайним А-95 (86,90 грн/л).

Стабільність в інших сегментах та мережах: Оператори WOG та SOCAR у понеділок залишили цінники на всі види пального без змін. Вартість автогазу також не змінилася в жодній із моніторингових мереж.

Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на бензин А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель пропонує UPG (100,56 грн/л), а найнижчий цінник на автогаз зберігає "Укрнафта" (60,90 грн/л).

Ціни на АЗС 16 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
Фото: ціни на АЗС 16 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 16 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 100,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Pulls: 107,90 грн (-1 грн)
  • ДП Євро: 104,90 грн (-1 грн)
  • Газ: 63,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 100,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Mustang: 108,90 грн
  • ДП Євро-5: 105,90 грн
  • Газ: 63,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 102,00 грн
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн
  • Бензин А-95: 91,90 грн
  • ДП NANO Extro: 109,00 грн
  • ДП NANO: 106,00 грн
  • Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн (+3 грн)
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДП (Energy): 103,90 грн
  • ДП: 101,90 грн
  • Газ: 60,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 97,90 грн
  • Бензин UPG 95: 89,90 грн
  • Бензин A-95: 86,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 103,90 грн (-1 грн)
  • ДП EURO DIESEL: 100,56 грн (-1 грн)
  • Газ: 61,90 грн

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