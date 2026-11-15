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Ціни на АЗС 15 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

06:25 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: скільки коштує пальне сьогодні (Getty Images)

У неділю, 15 листопада, українські мережі АЗС точково скоригували вартість пального. Головними змінами дня стали зниження цін на дизельне пальне у державній мережі "Укрнафта", а також подорожчання автогазу на станціях UPG.

Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

"Укрнафта" знизила ціни на дизель: Державна мережа скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального - стандартне ДП подешевшало до 101,90 грн/л, а ДП Energy - до 103,90 грн/л.

UPG підняла цінник на автогаз: Скраплений газ у мережі UPG додав +1,00 грн/л (до 61,90 грн/л), втративши статус найдешевшого на ринку.

Ціновий штиль у великій трійці: Оператори OKKO, WOG та SOCAR у неділю зберегли вартість усіх видів бензину, дизельного пального та газу без змін.

Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на бензин А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель пропонує UPG (101,56 грн/л), а найнижчий цінник на автогаз серед моніторингових мереж відтепер одноосібно утримує "Укрнафта" (60,90 грн/л).

Фото: ціни на АЗС 15 листопада (інфграфіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 15 листопада

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 100,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Pulls: 108,90 грн
  • ДП Євро: 105,90 грн
  • Газ: 63,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 100,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 90,90 грн
  • ДП Mustang: 108,90 грн
  • ДП Євро-5: 105,90 грн
  • Газ: 63,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 102,00 грн
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн
  • Бензин А-95: 91,90 грн
  • ДП NANO Extro: 109,00 грн
  • ДП NANO: 106,00 грн
  • Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДП (Energy): 103,90 грн (-1 грн)
  • ДП: 101,90 грн (-1 грн)
  • Газ: 60,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 97,90 грн
  • Бензин UPG 95: 89,90 грн
  • Бензин A-95: 86,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 101,56 грн
  • Газ: 61,90 грн (+1 грн)
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