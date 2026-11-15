Ціни на АЗС 15 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

У неділю, 15 листопада, українські мережі АЗС точково скоригували вартість пального. Головними змінами дня стали зниження цін на дизельне пальне у державній мережі "Укрнафта", а також подорожчання автогазу на станціях UPG.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
"Укрнафта" знизила ціни на дизель: Державна мережа скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального - стандартне ДП подешевшало до 101,90 грн/л, а ДП Energy - до 103,90 грн/л.
UPG підняла цінник на автогаз: Скраплений газ у мережі UPG додав +1,00 грн/л (до 61,90 грн/л), втративши статус найдешевшого на ринку.
Ціновий штиль у великій трійці: Оператори OKKO, WOG та SOCAR у неділю зберегли вартість усіх видів бензину, дизельного пального та газу без змін.
Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на бензин А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель пропонує UPG (101,56 грн/л), а найнижчий цінник на автогаз серед моніторингових мереж відтепер одноосібно утримує "Укрнафта" (60,90 грн/л).
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