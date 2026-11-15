Цены на АЗС 15 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

В воскресенье, 15 ноября, украинские сети АЗС точечно скорректировали стоимость топлива. Главными изменениями дня стали снижение цен на дизельное топливо в государственной сети "Укрнафта", а также подорожание автогаза на станциях UPG.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
"Укрнафта" снизила цены на дизель: Государственная сеть сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива - стандартное ДТ подешевело до 101,90 грн/л, а ДТ Energy - до 103,90 грн/л.
UPG подняла ценник на автогаз: Сжиженный газ в сети UPG прибавил +1,00 грн/л (до 61,90 грн/л), потеряв статус самого дешевого на рынке.
Ценовой штиль в большой тройке: Операторы OKKO, WOG и SOCAR в воскресенье сохранили стоимость всех видов бензина, дизеля и газа без изменений.
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (101,56 грн/л), а самый низкий ценник на автогаз среди мониторинговых сетей теперь единолично удерживает "Укрнафта" (60,90 грн/л).
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