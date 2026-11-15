Цены на АЗС 15 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

"Укрнафта" снизила цены на дизель: Государственная сеть сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива - стандартное ДТ подешевело до 101,90 грн/л, а ДТ Energy - до 103,90 грн/л.

UPG подняла ценник на автогаз: Сжиженный газ в сети UPG прибавил +1,00 грн/л (до 61,90 грн/л), потеряв статус самого дешевого на рынке.

Ценовой штиль в большой тройке: Операторы OKKO, WOG и SOCAR в воскресенье сохранили стоимость всех видов бензина, дизеля и газа без изменений.

Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (101,56 грн/л), а самый низкий ценник на автогаз среди мониторинговых сетей теперь единолично удерживает "Укрнафта" (60,90 грн/л).

Фото: цены на АЗС 15 ноября (инфграфика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 15 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 100,90 грн

Бензин Pulls 95: 93,90 грн

Бензин А-95 Евро: 90,90 грн

ДТ Pulls: 108,90 грн

ДТ Евро: 105,90 грн

Газ: 63,90 грн

WOG

Бензин 100: 100,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн

Бензин 95 Евро: 90,90 грн

ДТ Mustang: 108,90 грн

ДТ Евро-5: 105,90 грн

Газ: 63,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 102,00 грн

Бензин NANO 95: 94,90 грн

Бензин А-95: 91,90 грн

ДТ NANO Extro: 109,00 грн

ДТ NANO: 106,00 грн

Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 86,90 грн

Бензин А-95: 86,90 грн

Бензин А-92: 84,90 грн

ДТ (Energy): 103,90 грн (-1 грн)

ДТ: 101,90 грн (-1 грн)

Газ: 60,90 грн

UPG