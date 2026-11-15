Ціни на АЗС 15 листопада: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні
У неділю, 15 листопада, українські мережі АЗС точково скоригували вартість пального. Головними змінами дня стали зниження цін на дизельне пальне у державній мережі "Укрнафта", а також подорожчання автогазу на станціях UPG.
Скільки коштує пальне на АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
"Укрнафта" знизила ціни на дизель: Державна мережа скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального - стандартне ДП подешевшало до 101,90 грн/л, а ДП Energy - до 103,90 грн/л.
UPG підняла цінник на автогаз: Скраплений газ у мережі UPG додав +1,00 грн/л (до 61,90 грн/л), втративши статус найдешевшого на ринку.
Ціновий штиль у великій трійці: Оператори OKKO, WOG та SOCAR у неділю зберегли вартість усіх видів бензину, дизельного пального та газу без змін.
Де зараз найвигідніше заправлятися: Найнижчу ціну на бензин А-95 утримують "Укрнафта" та UPG (86,90 грн/л). Найдешевший дизель пропонує UPG (101,56 грн/л), а найнижчий цінник на автогаз серед моніторингових мереж відтепер одноосібно утримує "Укрнафта" (60,90 грн/л).
Деталізація цін на АЗС 15 листопада
OKKO
- Бензин Pulls 100: 100,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 90,90 грн
- ДП Pulls: 108,90 грн
- ДП Євро: 105,90 грн
- Газ: 63,90 грн
WOG
- Бензин 100: 100,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
- Бензин 95 Євро: 90,90 грн
- ДП Mustang: 108,90 грн
- ДП Євро-5: 105,90 грн
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн
- Бензин NANO 95: 94,90 грн
- Бензин А-95: 91,90 грн
- ДП NANO Extro: 109,00 грн
- ДП NANO: 106,00 грн
- Газ: 63,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- Бензин А-92: 84,90 грн
- ДП (Energy): 103,90 грн (-1 грн)
- ДП: 101,90 грн (-1 грн)
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 97,90 грн
- Бензин UPG 95: 89,90 грн
- Бензин A-95: 86,90 грн
- ДП upgDIESEL: 104,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 101,56 грн
- Газ: 61,90 грн (+1 грн)