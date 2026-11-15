ua en ru
Вс, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 15 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

06:25 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Цены на АЗС 15 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня Фото: сколько стоит топливо сегодня (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В воскресенье, 15 ноября, украинские сети АЗС точечно скорректировали стоимость топлива. Главными изменениями дня стали снижение цен на дизельное топливо в государственной сети "Укрнафта", а также подорожание автогаза на станциях UPG.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

"Укрнафта" снизила цены на дизель: Государственная сеть сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива - стандартное ДТ подешевело до 101,90 грн/л, а ДТ Energy - до 103,90 грн/л.

UPG подняла ценник на автогаз: Сжиженный газ в сети UPG прибавил +1,00 грн/л (до 61,90 грн/л), потеряв статус самого дешевого на рынке.

Ценовой штиль в большой тройке: Операторы OKKO, WOG и SOCAR в воскресенье сохранили стоимость всех видов бензина, дизеля и газа без изменений.

Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (101,56 грн/л), а самый низкий ценник на автогаз среди мониторинговых сетей теперь единолично удерживает "Укрнафта" (60,90 грн/л).

Цены на АЗС 15 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Фото: цены на АЗС 15 ноября (инфграфика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 15 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 100,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 90,90 грн
  • ДТ Pulls: 108,90 грн
  • ДТ Евро: 105,90 грн
  • Газ: 63,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 100,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 90,90 грн
  • ДТ Mustang: 108,90 грн
  • ДТ Евро-5: 105,90 грн
  • Газ: 63,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 102,00 грн
  • Бензин NANO 95: 94,90 грн
  • Бензин А-95: 91,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 109,00 грн
  • ДТ NANO: 106,00 грн
  • Газ: 63,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн
  • Бензин А-92: 84,90 грн
  • ДТ (Energy): 103,90 грн (-1 грн)
  • ДТ: 101,90 грн (-1 грн)
  • Газ: 60,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 97,90 грн
  • Бензин UPG 95: 89,90 грн
  • Бензин A-95: 86,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 101,56 грн
  • Газ: 61,90 грн (+1 грн)

Читайте также: Будет ли новый скачок доллара: банкир объяснил, что будет происходить с курсом на следующей неделе

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин
Новости
НАТО в обмен на Донбасс, архитектура безопасности и обмен: главное о переговорах от Зеленского
НАТО в обмен на Донбасс, архитектура безопасности и обмен: главное о переговорах от Зеленского
Аналитика
Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов