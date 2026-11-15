Цены на АЗС 15 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
В воскресенье, 15 ноября, украинские сети АЗС точечно скорректировали стоимость топлива. Главными изменениями дня стали снижение цен на дизельное топливо в государственной сети "Укрнафта", а также подорожание автогаза на станциях UPG.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
"Укрнафта" снизила цены на дизель: Государственная сеть сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива - стандартное ДТ подешевело до 101,90 грн/л, а ДТ Energy - до 103,90 грн/л.
UPG подняла ценник на автогаз: Сжиженный газ в сети UPG прибавил +1,00 грн/л (до 61,90 грн/л), потеряв статус самого дешевого на рынке.
Ценовой штиль в большой тройке: Операторы OKKO, WOG и SOCAR в воскресенье сохранили стоимость всех видов бензина, дизеля и газа без изменений.
Где сейчас выгоднее всего заправляться: Самую низкую цену на бензин А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Самый дешевый дизель предлагает UPG (101,56 грн/л), а самый низкий ценник на автогаз среди мониторинговых сетей теперь единолично удерживает "Укрнафта" (60,90 грн/л).
Детализация цен на АЗС 15 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 100,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Pulls: 108,90 грн
- ДТ Евро: 105,90 грн
- Газ: 63,90 грн
WOG
- Бензин 100: 100,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
- Бензин 95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Mustang: 108,90 грн
- ДТ Евро-5: 105,90 грн
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн
- Бензин NANO 95: 94,90 грн
- Бензин А-95: 91,90 грн
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн
- ДТ NANO: 106,00 грн
- Газ: 63,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 86,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- Бензин А-92: 84,90 грн
- ДТ (Energy): 103,90 грн (-1 грн)
- ДТ: 101,90 грн (-1 грн)
- Газ: 60,90 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 97,90 грн
- Бензин UPG 95: 89,90 грн
- Бензин A-95: 86,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 104,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 101,56 грн
- Газ: 61,90 грн (+1 грн)