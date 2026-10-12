UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Ціни на АЗС 12 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

07:25 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: ціни на АЗС зросли 12 жовтня (Getty Images)

На українському ринку пального зафіксовано нові зміни. Після нещодавнього підвищення цін у преміальному сегменті, хвиля здорожчання торкнулася і мереж із вигіднішими цінами.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС 12 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Зростання цін на "Укрнафті": Мережа підвищила ціну на бензин 95 (Energy) одразу на 3 гривні - до 91,90 грн/л (повернувши його до рівня попередніх днів до зниження). Крім того, на 1,5 гривні подорожчав автогаз - до 44,90 грн/л. Водночас базовий А-95 та інші позиції залишилися без змін.

Стабільність інших мереж: Преміальні оператори (OKKO, WOG, SOCAR) та мережа UPG утримали ціни на рівні попередньої доби без нових коливань.

Різниця між сегментами: Попри точкове підвищення на "Укрнафті", розрив у цінах між мережами зберігається. Стандартний бензин А-95 на "Укрнафті" та UPG і далі коштує 88,90 грн/л, тоді як на SOCAR він сягає 95,90 грн/л.

Фото: ціни на АЗС 12 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 12 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн
  • Бензин А-95: 95,90 грн
  • ДП NANO Extro: 105,00 грн
  • ДП NANO: 104,00 грн
  • Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 44,90 грн (+1,5 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на бензин