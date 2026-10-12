Ціни на АЗС 12 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ сьогодні

На українському ринку пального зафіксовано нові зміни. Після нещодавнього підвищення цін у преміальному сегменті, хвиля здорожчання торкнулася і мереж із вигіднішими цінами.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС 12 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зростання цін на "Укрнафті": Мережа підвищила ціну на бензин 95 (Energy) одразу на 3 гривні - до 91,90 грн/л (повернувши його до рівня попередніх днів до зниження). Крім того, на 1,5 гривні подорожчав автогаз - до 44,90 грн/л. Водночас базовий А-95 та інші позиції залишилися без змін.
Стабільність інших мереж: Преміальні оператори (OKKO, WOG, SOCAR) та мережа UPG утримали ціни на рівні попередньої доби без нових коливань.
Різниця між сегментами: Попри точкове підвищення на "Укрнафті", розрив у цінах між мережами зберігається. Стандартний бензин А-95 на "Укрнафті" та UPG і далі коштує 88,90 грн/л, тоді як на SOCAR він сягає 95,90 грн/л.
OKKO
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SOCAR
"Укрнафта"
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