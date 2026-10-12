Цены на АЗС 12 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

На украинском рынке топлива зафиксированы новые изменения. После недавнего повышения цен в премиальном сегменте волна подорожания затронула и сети с более выгодными ценами.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС 12 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Рост цен на "Укрнафте": Сеть повысила цену на бензин 95 (Energy) сразу на 3 гривны - до 91,90 грн/л (вернув его к уровню предыдущих дней до снижения). Кроме того, на 1,5 гривны подорожал автогаз - до 44,90 грн/л. В то же время, базовый А-95 и другие позиции остались без изменений.
Стабильность других сетей: Премиальные операторы (OKKO, WOG, SOCAR) и сеть UPG удержали цены на уровне предыдущих суток без новых колебаний.
Разница между сегментами: Несмотря на точечное повышение на "Укрнафте", разрыв в ценах между сетями сохраняется. Стандартный бензин А-95 на "Укрнафте" и UPG стоит 88,90 грн/л, тогда как на SOCAR он достигает 95,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG