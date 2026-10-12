Цены на АЗС 12 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня

Ситуация на рынке

Рост цен на "Укрнафте": Сеть повысила цену на бензин 95 (Energy) сразу на 3 гривны - до 91,90 грн/л (вернув его к уровню предыдущих дней до снижения). Кроме того, на 1,5 гривны подорожал автогаз - до 44,90 грн/л. В то же время, базовый А-95 и другие позиции остались без изменений.

Стабильность других сетей: Премиальные операторы (OKKO, WOG, SOCAR) и сеть UPG удержали цены на уровне предыдущих суток без новых колебаний.

Разница между сегментами: Несмотря на точечное повышение на "Укрнафте", разрыв в ценах между сетями сохраняется. Стандартный бензин А-95 на "Укрнафте" и UPG стоит 88,90 грн/л, тогда как на SOCAR он достигает 95,90 грн/л.

Фото: цены на АЗС 12 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 12 октября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 47,90 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн

102,90 грн Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 48,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 105,00 грн

Бензин NANO 95: 98,90 грн

Бензин А-95: 95,90 грн

ДТ NANO Extro: 105,00 грн

ДТ NANO: 104,00 грн

Газ: 48,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 91,90 грн (+3 грн)

Бензин А-95: 88,90 грн

Бензин А-92: 86,90 грн

ДТ (Energy): 99,90 грн

ДТ: 97,90 грн

Газ: 44,90 грн (+1,5 грн)

UPG