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Ціни на АЗС: де найдешевший бензин, дизель та автогаз 11 серпня

09:40 11.08.2026 Вт
2 хв
Різниця в цінах на АЗС дозволяє суттєво заощадити
aimg Марія Кучерявець
Фото: Ціни на різних АЗС суттєво відрізняються (інфографіка РБК-Україна)

Ціни на українських АЗС залишаються стабільними. Але залежно від мережі різниця на одному літрі пального може сягати понад 5,5 грн на бензинах та майже 9 грн на дизелі.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на вівторок, 11 серпня.

Головне:

  • Бензин: Ціни на звичайний 95-й коливаються від 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR).
  • Дизель: Найдешевший пропонує "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На OKKO та WOG ціна становить 93,90 та 93,80 грн/л, а найдорожче пальне на SOCAR - 95,90 грн/л.
  • Автогаз: Утримує попередній рівень. Найдешевший на "Укрнафті" (42,90 грн/л), найдорожчий - на WOG (44,50 грн/л).

Порівняння цін у мережах АЗС

Найдоступніший варіант серед звичайного 95-го бензину пропонує "Укрнафта" - 79,90 грн/л. У мережах OKKO та WOG за А-95 доведеться віддати 82,90 грн/л та 83,50 грн/л відповідно, а найдорожче цей вид пального коштує на SOCAR - 85,40 грн/л.

Якщо обирати преміальний 95-й (Pulls / Mustang / NANO / Energy), то найдешевша позиція знову в "Укрнафти" (82,90 грн/л). На OKKO та WOG покращений 95-й обійдеться однаково - 85,90 грн/л, а на SOCAR ціна сягає 88,40 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 11 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевшим дизелем торгує "Укрнафта" (89,90 грн/л). Мережі WOG (93,80 грн/л) та OKKO (93,90 грн/л) тримають практично ідентичний рівень, тоді як на SOCAR ціна становить 95,90 грн/л.

Автогаз найдешевший теж на заправках "Укрнафти" - 42,90 грн/л. На OKKO та SOCAR блакитне паливо коштує 43,90 грн/л, а найвищий цінник на WOG - 44,50 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 11 серпня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 96,80 грн
  • ДП Євро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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