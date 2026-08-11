Ціни на АЗС: де найдешевший бензин, дизель та автогаз 11 серпня

Ціни на українських АЗС залишаються стабільними. Але залежно від мережі різниця на одному літрі пального може сягати понад 5,5 грн на бензинах та майже 9 грн на дизелі.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз на АЗС станом на вівторок, 11 серпня.
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Найдоступніший варіант серед звичайного 95-го бензину пропонує "Укрнафта" - 79,90 грн/л. У мережах OKKO та WOG за А-95 доведеться віддати 82,90 грн/л та 83,50 грн/л відповідно, а найдорожче цей вид пального коштує на SOCAR - 85,40 грн/л.
Якщо обирати преміальний 95-й (Pulls / Mustang / NANO / Energy), то найдешевша позиція знову в "Укрнафти" (82,90 грн/л). На OKKO та WOG покращений 95-й обійдеться однаково - 85,90 грн/л, а на SOCAR ціна сягає 88,40 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 11 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Найдешевшим дизелем торгує "Укрнафта" (89,90 грн/л). Мережі WOG (93,80 грн/л) та OKKO (93,90 грн/л) тримають практично ідентичний рівень, тоді як на SOCAR ціна становить 95,90 грн/л.
Автогаз найдешевший теж на заправках "Укрнафти" - 42,90 грн/л. На OKKO та SOCAR блакитне паливо коштує 43,90 грн/л, а найвищий цінник на WOG - 44,50 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"