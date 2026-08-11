Цены на АЗС: где самый дешевый бензин, дизель и автогаз 11 августа

Цены на украинские АЗС остаются стабильными. Но в зависимости от сети разница на одном литре топлива может достигать более 5,5 грн на бензинах и почти 9 грн на дизеле.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС по состоянию на вторник, 11 августа.
Главное:
Самый доступный вариант среди обычного 95-го бензина предлагает "Укрнафта" - 79,90 грн/л. В сетях OKKO и WOG за А-95 придется отдать 82,90 грн/л и 83,50 грн/л соответственно, а дороже всего этот вид топлива стоит на SOCAR - 85,40 грн/л.
Если выбирать премиальный 95-й (Pulls/Mustang/NANO/Energy), то самая дешевая позиция снова у "Укрнафты" (82,90 грн/л). На OKKO и WOG улучшенный 95-й обойдется одинаково - 85,90 грн/л, а на SOCAR цена достигает 88,40 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 11 августа (инфографика РБК-Украина)
Самым дешевым дизелем торгует "Укрнафта" (89,90 грн/л). Сети WOG (93,80 грн/л) и OKKO (93,90 грн/л) удерживают практически идентичный уровень, тогда как на SOCAR цена составляет 95,90 грн/л.
Автогаз самый дешевый тоже на заправках "Укрнафты" - 42,90 грн/л. На OKKO и SOCAR голубое топливо стоит 43,90 грн/л, а самый высокий ценник на WOG - 44,50 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"