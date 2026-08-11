Цены на АЗС: где самый дешевый бензин, дизель и автогаз 11 августа

Главное: Бензин : Цены на обычный 95-й колеблются от 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR).

: Цены на обычный 95-й колеблются от 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR). Дизель : Самый дешевый предлагает "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На OKKO и WOG цена составляет 93,90 и 93,80 грн/л, а самое дорогое топливо на SOCAR - 95,90 грн/л.

: Самый дешевый предлагает "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На OKKO и WOG цена составляет 93,90 и 93,80 грн/л, а самое дорогое топливо на SOCAR - 95,90 грн/л. Автогаз: Удерживает предыдущий уровень. Самый дешевый на "Укрнафте" (42,90 грн/л), самый дорогой - на WOG (44,50 грн/л).

Сравнение цен в сетях АЗС

Самый доступный вариант среди обычного 95-го бензина предлагает "Укрнафта" - 79,90 грн/л. В сетях OKKO и WOG за А-95 придется отдать 82,90 грн/л и 83,50 грн/л соответственно, а дороже всего этот вид топлива стоит на SOCAR - 85,40 грн/л.

Если выбирать премиальный 95-й (Pulls/Mustang/NANO/Energy), то самая дешевая позиция снова у "Укрнафты" (82,90 грн/л). На OKKO и WOG улучшенный 95-й обойдется одинаково - 85,90 грн/л, а на SOCAR цена достигает 88,40 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 11 августа (инфографика РБК-Украина)

Самым дешевым дизелем торгует "Укрнафта" (89,90 грн/л). Сети WOG (93,80 грн/л) и OKKO (93,90 грн/л) удерживают практически идентичный уровень, тогда как на SOCAR цена составляет 95,90 грн/л.

Автогаз самый дешевый тоже на заправках "Укрнафты" - 42,90 грн/л. На OKKO и SOCAR голубое топливо стоит 43,90 грн/л, а самый высокий ценник на WOG - 44,50 грн/л.

Детализация цен на АЗС 11 августа, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 96,80 грн

ДТ Евро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"