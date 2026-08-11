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Цены на АЗС: где самый дешевый бензин, дизель и автогаз 11 августа

09:40 11.08.2026 Вт
2 мин
Разница в ценах на АЗС позволяет существенно сэкономить
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС: где самый дешевый бензин, дизель и автогаз 11 августа Фото: Цены на разных АЗС существенно отличаются (инфографика РБК-Украина)
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Цены на украинские АЗС остаются стабильными. Но в зависимости от сети разница на одном литре топлива может достигать более 5,5 грн на бензинах и почти 9 грн на дизеле.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит бензин, дизель и автогаз на АЗС по состоянию на вторник, 11 августа.

Главное:

  • Бензин: Цены на обычный 95-й колеблются от 79,90 грн/л ("Укрнафта") до 85,40 грн/л (SOCAR).
  • Дизель: Самый дешевый предлагает "Укрнафта" - 89,90 грн/л. На OKKO и WOG цена составляет 93,90 и 93,80 грн/л, а самое дорогое топливо на SOCAR - 95,90 грн/л.
  • Автогаз: Удерживает предыдущий уровень. Самый дешевый на "Укрнафте" (42,90 грн/л), самый дорогой - на WOG (44,50 грн/л).

Сравнение цен в сетях АЗС

Самый доступный вариант среди обычного 95-го бензина предлагает "Укрнафта" - 79,90 грн/л. В сетях OKKO и WOG за А-95 придется отдать 82,90 грн/л и 83,50 грн/л соответственно, а дороже всего этот вид топлива стоит на SOCAR - 85,40 грн/л.

Если выбирать премиальный 95-й (Pulls/Mustang/NANO/Energy), то самая дешевая позиция снова у "Укрнафты" (82,90 грн/л). На OKKO и WOG улучшенный 95-й обойдется одинаково - 85,90 грн/л, а на SOCAR цена достигает 88,40 грн/л.

Цены на АЗС: где самый дешевый бензин, дизель и автогаз 11 августа

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 11 августа (инфографика РБК-Украина)

Самым дешевым дизелем торгует "Укрнафта" (89,90 грн/л). Сети WOG (93,80 грн/л) и OKKO (93,90 грн/л) удерживают практически идентичный уровень, тогда как на SOCAR цена составляет 95,90 грн/л.

Автогаз самый дешевый тоже на заправках "Укрнафты" - 42,90 грн/л. На OKKO и SOCAR голубое топливо стоит 43,90 грн/л, а самый высокий ценник на WOG - 44,50 грн/л.

Детализация цен на АЗС 11 августа, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 96,80 грн
  • ДТ Евро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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