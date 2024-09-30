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Ціни на автогаз підскочили за місяць після підвищення акцизів, бензин та дизель стабільні

Фото: Ціни на автогаз зросли у вересні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизель в Україні майже не змінилися у вересні 2024 року. Автогаз подорожчав АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 30 вересня на бензин А-95 становлять 56,57 гривні за літр (-0,02 гривні за місяць), на дизельне паливо 52,77 гривні за літр (-0,08 гривні), на автогаз 32,92 гривні за літр (+4,05 гривні).

Ціни на АЗС 30 вересня

Причини зміни цін

Нагадаємо, в Україні з вересня підвищили паливо акцизи. Ставки акцизу на бензин зросли з 211,5 до 242,6 євро, на дизельне паливо з 139,5 до 177,6 євро, на автогаз з 52 до 148 євро.

За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.

Як зазначив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, якщо ціна нафти знижуватиметься, то роздрібні ціни на пальне також можуть знизитися.

Окрім податків, основним чинником, що впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Сьогодні нафту Brent коштує близько 71 доларів за барель. За вересень ціна впала на 9 доларів.

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Ціни на бензин