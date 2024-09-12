Ціна на автогаз продовжить зростати, але можлива зміна тенденції: прогноз експерта

Ціна на автогаз в Україні продовжить зростання, і у вересні вона може сягнути 33 гривні за літр. Але якщо ціна нафти буде знижуватись, то роздрібні ціни на пальне також можуть знизитися.

Зростання ціни буде ефектом підвищення акцизу на паливо з 1 вересня. З початку місяця на автогаз акциз виріс найбільше – з 52 до 148 євро за 1000 л. На бензин податок зріс з 211,5 євро до 242,6 євро, на дизельне паливо – зі 139,5 євро до 177,6 євро.

За перші 10 днів місяця ціна автогазу зросла майже на 6% – до 30,57 гривень за літр. "У вересні зростання цін може продовжиться і до 33 грн за літр", – сказав Куюн.

Однак він не виключив ймовірність зниження ціни через падіння цін на нафту.

В останні дні було відзначено падіння світових цін на нафту через зниження ділової активності Китаю.

Нафта марки Brent вперше з грудня 2021 року впала до 70 доларів за барель. Російська нафта Urals наближається до 60 доларів.

Якщо падіння продовжиться, зниження вартості палива може мати зворотний ефект на роздрібну ціну, перекривши зростання акцизу.

Ціна нафти є основним чинником, який впливає на ціну палива. З початку повномасштабної війни Україна імпортує майже весь обсяг палива.