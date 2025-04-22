Ціна золота оновила рекорд: чи можуть українці заробити на металі

Як значив банкір, вартість золота, як і валютний курс, не є статичними - зміни можуть відбуватися кілька разів на день. Водночас вітчизняна ціна цілком відповідає світовій тенденції: тобто "українське золото" продається за цінами, співмірними світовим ринкам.

"Якщо громадянин зацікавився інвестуванням в золото, то важливо пам’ятати: купівля золота (монет чи зливків) - це довгострокова стратегія, а не спосіб швидкого заробітку. Якщо власник зливка вирішить оперативно його продати, на вторинному ринку він одразу може втратити 10-15% від початкової вартості. Інвестування в золото - це гра "в довгу", поспіх або ж рішення, ухвалене в емоціях в прямому сенсі може коштувати дорого", - сказав Лєсовий.

Золото та курс долара

Вартість золота зросла з початку 2025 року на третину. Однак, на думку банкіра, навряд чи є сенс очікувати повернення золота як основного вимірювача вартості грошей.

"Світ відмовився від "золотого стандарту" ще у 70-х роках минулого століття, після того, як США скасували прив’язку долара до золота. І це стало головною подією для світової фінансової системи", - сказав він.

За його словами, наразі золото, як і деякі інші валюти, що мають статус резервних валют, приваблюють потужних інвесторів, тактична мета яких - збереження власного капіталу.

"Водночас не варто забувати, що український валютний ринок живе в надзвичайних умовах, якими є війна, і Нацбанк залишається головним гравцем на ринку. Тому курсові коливання долара, як основної іноземної валюти в Україні, більшою мірою залежатимуть від стратегії регулятора, монетарної політики тощо. А курс євро коливатися відповідно до світових курсів пари долар / євро та співвідношення попиту й пропозиції", - пояснив Лєсовий.

Попит на золото в Україні

Як зазначив банкір, попри зростання вартості золота у світі наразі помірний інтерес українців до золотих зливків. Якщо порівнювати з минулим роком, то тоді попит був приблизно на 10-15% вищим.

"По-перше, не всі банки мають достатній запас золота, що впливає на різницю між ціною купівлі та продажу. Чим менше золота у банків, тим ширший спред, а отже, для покупця угода виглядає менш привабливою", - сказав він.

За його словами, наприкінці року клієнти активніше вкладалися у валюту, намагаючись захистити свої кошти від інфляції. "Інвестиційний попит - це ресурс не безмежний, і коли одна ніша тимчасово переважає, інші втрачають", - додав Лєсовий.

За його словами, найвищий попит на золоті зливки вагою 50-100 грамів - саме вони формують понад 70% від загального обсягу продажів.