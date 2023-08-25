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Ціна війни: Рахункова палата назвала розмір видатків держбюджету на оборону

Фото: війна забирає половину доходів держбюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У першому півріччі 2023 року надходження із внутрішніх джерел (893 млрд гривень) повністю забезпечили потреби державного бюджету у видатках на національну безпеку й оборону. Соціальні видатки фінансувалися за рахунок міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на прес-службу Рахункової палати.

За даними прес-служби, видатки на нацбезпеку й оборону становили 49% витрат загального фонду.

Зовнішня фінансова підтримка міжнародних фінансових організацій становила половину надходжень загального фонду держбюджету і спрямовувалася, зокрема, на заробітну плату працівникам (крім військових) державних установ, соціальний захист і охорону здоров’я.

Крім того, у I півріччі 2023 року перевиконаний річний  план надходжень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. До Фонду надійшло 45 млрд гривень, ще 17 млрд гривень становили залишки коштів на початок року, видатків проведено на суму 4 млрд гривень, або 19% виділених Кабміном.

Із резервного фонду у звітному періоді Кабмін виділив кошти на заходи зі зміцнення обороноздатності держави, надання матеріальної грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС та забезпечення питною водою чотирьох регіонів України, повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, видатки на оборону у 2023 році становлять 1,6 трильйона гривень, і це не остаточна цифра. Водночас Україна збере податків на 1,3 трильйона гривень. Україна не може використовувати міжнародну фінансову допомогу (ще 1,6 трильйона гривень) на військові цілі, ці кошти йдуть на соціальні видатки.

За даними Мінфіну, у 2024 році видатки сектору безпеки і оборони не будуть нижчими, ніж цього року.

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