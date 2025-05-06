Цена на российскую нефть в рублях достигла двухлетнего минимума, - Reuters
Цена российской нефти упала ниже 4 тысяч рублей за баррель - это меньше всего за два года и на 40% ниже того, что заложено в бюджете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет Reuters, по состоянию на сегодня средняя цена смеси Urals и ESPO упала до 48,92 доллара за баррель, или 3,9 тысячи рублей. Это меньше заложенного в бюджет РФ показателя - 6,7 тыс. рублей.
Это самая низкая цена с мая 2023 года, и она также значительно ниже обновленного правительственного прогноза - 5 281 рубль за баррель, который используется для расчета налогов.
Несмотря на это Российская Федерация в этом году увеличила военные расходы на четверть - до 6,3% ВВП. Этот показатель является самым высоким показателем со времен Холодной войны.
Москва ожидает обвала цен на нефть
На днях российское Министерство финансов повысило прогноз дефицита бюджета на 2025 год до 1,7% от ВВП с 0,5%, которые ранее ожидались.
Согласно прогнозу, доход от нефти и газа был снижен на 24% до 8,32 трлн рублей (101,47 млрд долларов). Более того, план расходов на текущий год был увеличен на 830 млрд рублей.
Также мы писали, что торговые войны Трампа привели к замедлению роста российской экономики до нуля, поскольку привели к падению мировых прогнозов роста и снижению цен на нефть.
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