Ціна російської нафти за рік впала майже вдвічі

Середня ціна на нафту основної російської марки Urals у березні 2023 року склалася у розмірі 47,85 доларів за барель. Це що у 1,86 рази нижче, ніж у березні минулого року (89,05 доларів за барель).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства фінансів РФ.

За даними фіскального відомства, середня ціна на нафту марки Urals у січні-березні 2023 року склалася у розмірі 48,92 доларів за барель, у січні-березні 2022 року - 88,95 доларів за барель.

Нагадаємо, за даними МЕА, доходи Росії від експорту нафти в лютому 2023 року впали ще на 2,7 млрд доларів до 11,6 млрд доларів через набуття чинності ембарго ЄС на нафтопродукти. Це на 42% менше ніж рік тому.

Зазначимо, у грудні 2022 року країни ЄС запровадили ембарго на імпорт російської нафти, а країни "Великої сімки" - цінова стеля у розмірі 60 доларів за барель.

У зв'язку з цим Москва перенаправила потоки нафти до Азії з великими знижками.

Еталонна марка Brent протягом березня коштувала близько 80 доларів за барель.